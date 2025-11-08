यूपी में दो माह से 10 हजार शिक्षामित्र और रसोइयों को नहीं मिला मानदेय, परिषद ने खाता खोलने के दिए निर्देश

संवाद सूत्र, बाराबंकी। बैंक की गलती के कारण परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र और रसोइया को दो माह से मानदेय नहीं मिल पाया है। अब बैंक के करीब 10 हजार से अधिक खाते हटाए जाएंगे। दीपावली में आइएफसी कोड बदलने से कर्मचारियों के खाते में भेजा गया मानदेय नहीं पहुंच पाने की बात बताई जा रही है। मानदेय के लिए यह लोग भटक रहे हैं। परिषद ने सभी कर्मचारियों का बैंक खाता राष्ट्रीय कृत शाखाओं में खोलने के निर्देश दे दिए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले 2426 परिषदीय विद्यालयों में लगभग 2700 से अधिक शिक्षामित्र और सात हजार रसोइया कार्यरत हैं। इनका मानदेय आर्यावर्त ग्रामीण बैंक से निकलता है। दीपावली में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से मानदेय भेजा गया, लेकिन मानदेय नहीं पहुंचा, सभी की दीपावली फीकी ही रहीं। मानदेय न पहुंचने से कर्मचारी काफी दुखी हुए और अधिकारियों को पत्राचार किया।



जिलाधिकारी और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच की, तो पता चला कि ग्रामीण बैंक का आईएफसी कोड बदलने के कारण मानदेय किसी भी कर्मचारी के खाते में नहीं पहुंच पाया है।

जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि बैंक ने आइएफसी कोड बदलने की जानकारी नहीं दी, यदि मिल जाती तो कोड बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल से सही करा दिया जाता और शिक्षामित्र और रसोइयों को दिक्कतें न आतीं। रिपोर्ट के आधार पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर बीएसए ने आदेश जारी कर दिया है कि ग्रामीण बैंक से खाते हटाकर राष्ट्रीय कृत बैंकों में खोला जाए।