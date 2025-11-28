'साहब वो हमें गंदी नजरों से देखता है… डर लगता है', बदसलूकी से परेशान महिलाओं ने एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

जागरण संवाददाता, बांदा। जहरखुरान सरगना की दबंगई व बदसलूकी के महिलाएं परेशान हैं। रास्ते से महिलाओं व लड़कियों को निकलना दुश्वार हो गया। इससे परेशान मोहल्लावासियों ने सामूहिक रूप से पुलिस अधीक्षक से मिलकर व्यथा बताई। किराए के मकान में रह रहे सजायाफ्ता अपराधी को मुहल्ले से हटाने की मांग की है। एसपी ने जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बृहस्पतिवार को शहर के गूलरनाका में अर्बन बैंक के सामने रहने वाली करीब दो दर्जन से अधिक महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ड्योढ़ी पर दस्तक दी। एसपी पलाश बंसल से मिलकर महिलाओं ने बताया कि उनके घर के पास नसीम उर्फ पसनू अपने रिश्तेदार के मकान में किराए से रह रहा है।

पसनू एक दबंग, गुंडा व अपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा जहर खुरानी गिरोह का सरगना है। जो रेलवे स्टेशन व रोडवेज में मुसाफिरों को जहर खुरानी का शिकार बनाकर लूटपाट करता है तथा मौका पाकर चोरियां भी करता है। पुलिस इसके घर से लूट व चोरी का सामान बरामद कर चुकी है। उक्त व्यक्ति व इसके गैंग के विरुद्ध कई थानों में जहर खुरानी व नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने के मुकदमें पंजीकृत हैं।

आरोप लगाया कि कलीम इस गिरोह का मास्टर माइंड है जो इनको गाइड करता है। पसनू को इसका संरक्षण प्राप्त है। इसके घर में अराजकतत्वों का आना जाना रहता है। महिलाएं पसनू की पत्नी से शिकायत करने जाती हैं तो वह उल्टा उन्हें ही डकैती जैसे केसों में फंसाने की धमकी देकर भगा देती है।

उक्त पसनू मुहल्ले की महिलाओं को गंदी निगाहों से देखता है और अश्लील टिप्पणी करता है। इससे महिलाएं बहुत असहज महसूस कर रही हैं। कहा कि वह भय व डर के साए में जी रहीं हैं। एसपी ने मामले की जांच कर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया है।