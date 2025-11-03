ससुरालियों ने विवाहिता की सूरत में हत्या का बनाया प्लान, बात नहीं बनी तो समझौते के लिए बुलाकर की फायरिंग

जागरण संवाददाता, बांदा। दहेज के लिए विवाहिता की सूरत में हत्या करने का ससुरालीजन ने जहां प्लान बनाया। वहीं अपने मंसूबों में कामयाब न होने से पिता व भाइयों पर समझौते का झांसा देकर बुलाने के बाद बंदूक से फायर किया। जिसमें वह बाल-बाल बच गए। इतना ही नहीं विवाहिता को खाना नहीं देते थे।

मायके जागर दबाया गला उसे घर से निकाल दिया। बाद में मायके में जाकर पति ने गला दबाने का प्रयास किया। जिसमें शोर सुनकर उसकी मां ने किसी तरह जान बचा ली। पीड़िता ने महिला थाने में पति समेत आठ ससुरालीजन के विरुद्ध जानलेवा हमला व दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि पति के अपनी भाभी से अवैध संबंध हैं।

नगर कोतवाली के एक मुहल्ला निवासी विवाहिता ने डीजीपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर अपनी व्यथा बताई है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी आठ मई 2021 को पैलानी थाना के एक गांव में हुई थी। वह ससुराल पहली बार गई तो ससुरालीजन ने पांच लाख रुपये व बाइक की मांग को लेकर ताने देना व प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।