बांदा में पत्नी नाराज होकर गई मायके, पति ने फंदा लगाकर जान दी
बांदा में एक व्यक्ति ने पत्नी के मायके चले जाने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान रामू के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए परिजनों से पूछताछ कर रही है।
संवाद सूत्र, बड़ोखर बुजुर्ग। पत्नी नाराज होकर मायके गई तो पति ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गिरवां थाना के खुरहंड गांव निवासी श्रीकेशन के 34 वर्षीय पुत्र बसंतलाल ने शुक्रवार रात कच्चे मकान के अंदर प्लास्टिक की रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी।
शनिवार सुबह स्वजन ने देखा तो उसका शव फंदे से लटका मिला। बड़े भाई राकेश ने बताया कि वह पंजाब में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वहां से जुलाई माह में परिवार के साथ घर लौटा था।
छह अक्टूबर को उसके ससुर बेटी को साथ में मायके ले गए थे। क्योंकि बसंतलाल आए दिन पत्नी से झगड़ा करता था। जिसके चलते पत्नी अपने पिता के साथ पंजाब चली गई। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने यह कदम उठाया है।
