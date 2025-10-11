बांदा में पत्नी नाराज होकर गई मायके, पति ने फंदा लगाकर जान दी

संवाद सूत्र, बड़ोखर बुजुर्ग। पत्नी नाराज होकर मायके गई तो पति ने फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस घटना की जांच कर रही है। गिरवां थाना के खुरहंड गांव निवासी श्रीकेशन के 34 वर्षीय पुत्र बसंतलाल ने शुक्रवार रात कच्चे मकान के अंदर प्लास्टिक की रस्सी से फंदा लगाकर जान दे दी।

शनिवार सुबह स्वजन ने देखा तो उसका शव फंदे से लटका मिला। बड़े भाई राकेश ने बताया कि वह पंजाब में मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। वहां से जुलाई माह में परिवार के साथ घर लौटा था।