बबेरू में ससुर और जेठ ने विधवा महिला की जमीन पर किया अवैध कब्जा, DM ने दिए ये आदेश

जागरण संवाददाता, बांदा। बबेरू तहसील के कोरम गांव की एक विधवा महिला ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे और उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी जमीन पर खेती करने का अधिकार दिलाया जाए।

पीड़िता जनकलली के अनुसार, उनके पति दिवंगत रामसेवक की वर्ष 2018 में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, उनके पति की जमीन (गाटा संख्या 244, ग्राम कोरम, तहसील बबेरू) उनके नाम वरासत में दर्ज हो चुकी है।

जेठ ने जताई आपत्ति हालांकि, उनके ससुर वंशगोपाल और जेठ चंद्रशेखर ने वरासत प्रक्रिया के दौरान आपत्ति जताई थी और अब उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया है। वह जमीन पर खेती करने या उसका उपयोग करने से रोक रहे हैं।