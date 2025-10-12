Language
    क्रिकेटर युवराज व प्रियांशु का आजमगढ़ में चमकेगा बल्ला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ चयन

    By Vimal Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 01:05 PM (IST)

    बांदा के दो युवा क्रिकेटर युवराज सिंह राजपूत और प्रियांश यादव का चयन राज्य स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वे चित्रकूटधाम मंडल की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। कोच शिवप्रताप सिंह ने उन्हें प्रशिक्षित किया है और उन्हें विश्वास है कि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह प्रतियोगिता आजमगढ़ में आयोजित होगी।

    जागरण संवाददाता, बांदा। प्रदेश स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम के दो होनहार खिलाड़ी चयनित हुए हैं। दोनों का बल्ला अब आजमगढ़ की धरती पर चमकेगा। वह चित्रकूटधाम मंडल की टीम के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं।

    प्रदेश स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता अजमगढ़ जनपद में 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है। जिसमें चित्रकूट धाम मंडल की टीम में बांदा स्टेडियम के दो होनहार खिलाड़ी युवराज सिंह राजपूत और प्रियांश यादव शामिल किए गए हैं।

    चयनित दोनों खिलाड़ियों ने स्टेडियम में क्रिकेट प्रशिक्षक शिवप्रताप सिंह की देख रेख में प्रशिक्षण लेकर उत्कृष्ट खेल का हुनर सीखा है। दोनों खिलाड़ी चित्रकूट धाम मंडल की टीम के साथ शनिवार देरशाम आजमगढ़ जाने के लिए ट्रेन से रवाना हुए हैं। प्रशिक्षक को अपने दोनों होनहार खिलाड़ियों पर गर्व है।

    उनका कहना है कि दोनों खिलाड़ी मंडल का नाम रोशन करेंगे। स्टेडियम के दोनों खिलाड़ियों के चयनित होने पर जिला क्रिकेट संघ के सचिव ने खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशिक्षक को बधाई दी।

    साथ ही सीनियर खिलाड़ियों ने भी दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। प्रशिक्षक ने बताया कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता से अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा।