क्रिकेटर युवराज व प्रियांशु का आजमगढ़ में चमकेगा बल्ला, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हुआ चयन

जागरण संवाददाता, बांदा। प्रदेश स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए स्टेडियम के दो होनहार खिलाड़ी चयनित हुए हैं। दोनों का बल्ला अब आजमगढ़ की धरती पर चमकेगा। वह चित्रकूटधाम मंडल की टीम के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं।

प्रदेश स्तरीय सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिता अजमगढ़ जनपद में 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आयोजित हो रही है। जिसमें चित्रकूट धाम मंडल की टीम में बांदा स्टेडियम के दो होनहार खिलाड़ी युवराज सिंह राजपूत और प्रियांश यादव शामिल किए गए हैं।

चयनित दोनों खिलाड़ियों ने स्टेडियम में क्रिकेट प्रशिक्षक शिवप्रताप सिंह की देख रेख में प्रशिक्षण लेकर उत्कृष्ट खेल का हुनर सीखा है। दोनों खिलाड़ी चित्रकूट धाम मंडल की टीम के साथ शनिवार देरशाम आजमगढ़ जाने के लिए ट्रेन से रवाना हुए हैं। प्रशिक्षक को अपने दोनों होनहार खिलाड़ियों पर गर्व है।