UP के इस जिले में 40 लाख से होगा सौंदर्यीकरण, शहर को दो नई सड़कों की मिली सौगात

जागरण संवाददाता, बांदा। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व बांदा नगर पालिका की चेयरमैन मालती गुप्ता बासू ने बुधवार को संयुक्त रूप से शहर बांदा के बजरंग कुंड , कटरा में लगभग 40 लाख रुपये की स्वीकृत परियोजना का भूमि पूजन किया । उक्त परियोजना के तहत बजरंग कुंड का जीर्णोधार, पाथ-वे, सामुदायिक हााल, बाउंड्रीवाल व सुंदरीकरण आदि का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

रोड का किया लोकार्पण विधायक व नगर पालिका चेयरमैन ने शहर के संजय पैलेस के पास नव निर्मित सीसी रोड का भी लोकार्पण किया। इस सीसी मार्ग की लागत लगभग 75 लाख रुपये है। वहीं मुहल्ला जरैली कोठी में बुंदेलखंड विकास निधि से नवनिर्मित दो सीसी रोडों का भी लोकार्पण किया गया।

सदर विधायक ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से आम जनमानस को आवागमन में हो रही कठिनाइयों से निजात मिल सकेगी। कहा कि बांदा नगर भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। नगर पालिका चेयरमैन ने कहा कि उनका सतत प्रयास है कि हर तरह से बांदा नगर को विकसित, स्वच्छ एवं सुंदर हो तथा बांदा नगर भी एक माडल नगर के रूप में विकासित हो।