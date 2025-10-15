Language
    UP के इस जिले में 40 लाख से होगा सौंदर्यीकरण, शहर को दो नई सड़कों की मिली सौगात

    By Vimal Pandey Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में 40 लाख रुपये से सौंदर्यीकरण होगा। शहर को दो नई सड़कें भी मिलेंगी। सौंदर्यीकरण योजना में शहर के मुख्य स्थानों को आकर्षक बनाने की योजना है। नई सड़कों से यातायात सुगम होगा और नागरिकों में उत्साह है, जिससे शहर की छवि सुधरेगी।

    जागरण संवाददाता, बांदा। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी व बांदा नगर पालिका की चेयरमैन मालती गुप्ता बासू ने बुधवार को संयुक्त रूप से शहर बांदा के बजरंग कुंड , कटरा में लगभग 40 लाख रुपये की स्वीकृत परियोजना का भूमि पूजन किया । उक्त परियोजना के तहत बजरंग कुंड का जीर्णोधार, पाथ-वे, सामुदायिक हााल, बाउंड्रीवाल व सुंदरीकरण आदि का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

    रोड का किया लोकार्पण

    विधायक व नगर पालिका चेयरमैन ने शहर के संजय पैलेस के पास नव निर्मित सीसी रोड का भी लोकार्पण किया। इस सीसी मार्ग की लागत लगभग 75 लाख रुपये है। वहीं मुहल्ला जरैली कोठी में बुंदेलखंड विकास निधि से नवनिर्मित दो सीसी रोडों का भी लोकार्पण किया गया।

    सदर विधायक ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से आम जनमानस को आवागमन में हो रही कठिनाइयों से निजात मिल सकेगी। कहा कि बांदा नगर भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। नगर पालिका चेयरमैन ने कहा कि उनका सतत प्रयास है कि हर तरह से बांदा नगर को विकसित, स्वच्छ एवं सुंदर हो तथा बांदा नगर भी एक माडल नगर के रूप में विकासित हो।

    ये रहे मौजूद

    इस अवसर पर पूर्व भाजयुमों जिलाध्यक्ष पुष्कर द्विवेदी, विधायक प्रतिनिधि रजत सेठ, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि अंकित बासू, नगर अध्यक्ष दक्षिणी राजेश गुप्ता रज्जन, नगर अध्यक्ष उत्तरी राजेश गुप्ता, नगर महामंत्री नीरज त्रिपाठी, लखन कुशवाहा, सभासद राजाराम राजपूत आदि रहें।