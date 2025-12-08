विचाराधीन कैदी बांदा मेडिकल कॉलेज से पुलिस को चकमा देकर फरार, पुलिस महकमे में हड़कंप

जागरण संवाददाता, बांदा। उन्नाव जनपद के ग्राम मुनऊ निवासी अतुल सिंह पुत्र शिव बहादुर डीजल व पेट्रोल भरवाकर भागने के आरोप में चिल्ला थाने से तीन सितंबर को जेल भेजा गया था। गिरफ्तारी के दौरान छत से कूदने में चोरी के आरोपित का पैर टूट गया था। इससे मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग में उसका इलाज चल रहा था। जहां से वह रविवार रात निगरानी ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर पुलिस की चार टीमें फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। आरोपित के विरुद्ध रायबरेली, उन्नाव, बांदा, कानपुर देहात व अमेठी जनपदों के अलग-अलग थानों में 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।