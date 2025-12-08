Language
    विचाराधीन कैदी बांदा मेडिकल कॉलेज से पुलिस को चकमा देकर फरार, पुलिस महकमे में हड़कंप

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:02 PM (IST)

    छत से कूदने के दौरान चोरी के आरोपित का पैर टूट गया था। इसलिए मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था। जहां से वह निगरानी ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। उन्नाव जनपद के ग्राम मुनऊ निवासी अतुल सिंह पुत्र शिव बहादुर डीजल व पेट्रोल भरवाकर भागने के आरोप में चिल्ला थाने से तीन सितंबर को जेल भेजा गया था।

    गिरफ्तारी के दौरान छत से कूदने में चोरी के आरोपित का पैर टूट गया था। इससे मेडिकल कॉलेज के अस्थि रोग विभाग में उसका इलाज चल रहा था। जहां से वह रविवार रात निगरानी ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया।

    एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर पुलिस की चार टीमें फरार आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं। आरोपित के विरुद्ध रायबरेली, उन्नाव, बांदा, कानपुर देहात व अमेठी जनपदों के अलग-अलग थानों में 18 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

    फरार आरोपित अतुल सिंह उन्नाव के विधायक कुलदीप सेंगर का शूटर था। सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टाक ने बताया कि निगरानी ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों व बंदी के फरार होने का मुकदमा दर्ज कराने के निर्देंश दिए गए हैं।

