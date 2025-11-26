टैक्सी में बैग भूल गई सवारी, ड्राइवर ने खोलकर देखा तो उड़ गए होश, फिर जो हुआ… भागकर पहुंचा पुलिस के पास
एक टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में छूटा हुआ एक बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। बैग में संदिग्ध वस्तु मिलने के बाद वह तुरंत पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने बैग को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ड्राइवर की ईमानदारी की हर तरफ प्रशंसा हो रही है।
जागरण संवाददाता, बांदा। ईमानदारी अभी भी लोगों में है। सोने चांदी के जेवरात से भरे मिले एक बैग को देखकर टैक्सी ड्राइवर थोड़ा भी डगमगाया नहीं। उसने ईमानदारी से जेवरात भरे बैग को पुलिस के हवाले कर दिया।
लोगों ने टैक्सी ड्राइवर की इस ईमानदारी की जमकर सराहना की। पुलिस टैक्सी ड्राइवर को मिले बैग की जांच कर रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बैग किसका है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं हो सका है कि बैग किसका है।
दरअसल, मटौंध थाना क्षेत्र के भूरागढ़ का रहने वाला 22 वर्षीय आर्यन गाैतम टैक्सी चलाते हैं। सोमवार को वह नरैनी से अपनी टैक्सी में सवारी भर कर वापस बांदा आ रहे थे।
आर्यन के अनुसार, नरैनी से कुछ महिलाएं टैक्सी में बैठीं और बांदा के बाबूलाल चौराहे में उतर गईं। जल्दबाजी में उन्होंने अपना बैग टैक्सी से लेना भूल गईं। आर्यन ने सवारी उतारने के बाद देखा कि टैक्सी में एक बैग रखा हुआ है।
आर्यन ने बैग खोला तो देखा उसमें सोने-चांदी के जेवरात रखे हैं। यह देखकर उसने जेवरों के भरे बैग को अलीगंज चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। आर्यन ने पुलिस को बताया कि यह बैग उसे टैक्सी में मिला है।
चौकी प्रभारी ने आर्यन की इस ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अगर ऐसे ही जिम्मेदारी से काम करने लगे ताे अपराध हो ही नहीं सकते हैं। चौकी प्रभारी ने बताया कि पता लगाकर बैग उन महिलाओं को वापस किया जाएगा जो भूलवश टैक्सी में छोड़ गई हैं।
