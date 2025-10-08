बांदा में इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर कल से पंडित जेएन कॉलेज में लगेगा स्वदेशी मेला

दीपावली से पहले बांदा में उद्यमिता विभाग स्वदेशी मेले का आयोजन कर रहा है। 9 से 18 अक्टूबर तक पंडित जेएन कॉलेज मैदान में यह मेला लगेगा। मेले में स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी होगी जिसमें विभिन्न विभागों के स्टाल होंगे। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प कारीगरों और उद्यमियों को प्रोत्साहन देना है। लोगों से मेले में आकर खरीदारी करने की अपील की गई है।

जागरण संवाददाता, बांदा। दीपावली से पहले हर जिले में उद्यमिता विभाग द्वारा आयोजित किए जाने मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीते सप्ताह मुख्यमंत्री ने मेले को लेकर निर्देश दिए थे। मेले में स्थानीय स्तर पर होने वाले उत्पादों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। जिसमें से माटी कला, हथकरघा, रेशम, सीएम युवा, ग्रामीण आजीविका मिशन समेत विभिन्न विभागों के स्टाल लगाए जाएंगे।

जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन विभाग दीपावली पर नौ से 18 अक्टूबर तक पंडित जेएन कालेज मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन करेगा। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तरह सभी जिलों में स्वदेशी मेले आयोजित करने के निर्देश दिए गए है।

जिससे हस्तशिल्प कारीगरों व उद्यमियों को स्थानीय स्तर पर उत्पादित किए जा रहे उत्पादों का बिक्री के साथ प्रचार प्रसार किया जा सके। स्वदेशी मेले में उद्योग विभाग खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, माटी कला बोर्ड, हथकरघा, रेशम विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, सीएम युवा, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आदि के लाभार्थियों, वित्त पोषित इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों को निश्शुल्क स्टाल उपलब्ध कराए जाएगें।