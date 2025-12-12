'दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो'... पिता के शब्द सुन किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम, मची चीख-पुकार

जागरण संवाददाता, बांदा। धान की फसल काटने के लिए खेत जाने की जगह पूरा दिन मोबाइल चलाते रहने से पिता ने डांटा तो किशोरी ने नायलोन की रस्सी में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस मोबाइल के नंबरों की जांच कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गिरवां थाना के खानपुर के मजरा दरगाही पुरवा निवासी भगवती प्रसाद की 16 वर्षीय पुत्री अभिलाषा ने बुधवार दोपहर घर की ऊपरी मंजिल में बने कमरे की ड्यूढ़ी से फंदा लगा लिया। मां विद्या खेत से शाम को घर आई तो बेटी का शव फंदे से लटका मिला। मां के चीखकर रोने से स्वजन को मामले की जानकारी हो सकी। पिता ने बताया कि वह पत्नी के साथ धान की फसल काटने खेत गए थे। खेत से घर आने पर उन्होंने बेटी को मोबाइल चलाते देखा तो समझाने के लिए डांट दिया था।