'दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो'... पिता के शब्द सुन किशोरी ने उठाया आत्मघाती कदम, मची चीख-पुकार
उत्तर प्रदेश के बांदा में एक किशोरी ने आत्मघाती कदम उठा लिया। पिता ने उसे मोबाइल चलाने के लिए डांटा था जिससे नाराज होकर उसने फांसी लगा ली। परिजनो का र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। धान की फसल काटने के लिए खेत जाने की जगह पूरा दिन मोबाइल चलाते रहने से पिता ने डांटा तो किशोरी ने नायलोन की रस्सी में फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस मोबाइल के नंबरों की जांच कर रही है।
गिरवां थाना के खानपुर के मजरा दरगाही पुरवा निवासी भगवती प्रसाद की 16 वर्षीय पुत्री अभिलाषा ने बुधवार दोपहर घर की ऊपरी मंजिल में बने कमरे की ड्यूढ़ी से फंदा लगा लिया।
मां विद्या खेत से शाम को घर आई तो बेटी का शव फंदे से लटका मिला। मां के चीखकर रोने से स्वजन को मामले की जानकारी हो सकी। पिता ने बताया कि वह पत्नी के साथ धान की फसल काटने खेत गए थे। खेत से घर आने पर उन्होंने बेटी को मोबाइल चलाते देखा तो समझाने के लिए डांट दिया था।
जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम्हारी मां खेत में धान काट रही है और तुम दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो। खेत जाकर धान कटवाने के लिए कहने के बाद वह भी खेत चले गए थे।
जिसके बाद बेटी ने आत्मघाती कदम उठा लिया है। जीवित होने की आशंका पर वह बेटी को रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसके दम तोड़ चुके होने की पुष्टि की। गिरवां थाना निरीक्षक सुरेश सैनी ने बताया कि प्रथम दृष्टया खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।