रिश्ते के भाई ने जबरन भरी मांग, युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी

जागरण संवाददाता, बांदा। बिसंडा थाना के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती ने गुरुवार सुबह घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसकी बाद में जिला अस्पताल में देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। मां का आरोप है कि मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्ते के भाई ने खेत में बने शंकर भगवान के मंदिर में ले जाकर जबरदस्ती मांग भर दी थी।

इसके बाद बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया था। बेटी ने घर आकर आप बीती बताई थी। उसका कहना था कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। घटना के बाद से बेटी गुमसुम रहती थी। ठीक से खाना नहीं खाती थी। ग्लानि के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया है।