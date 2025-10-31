Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिश्ते के भाई ने जबरन भरी मांग, युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 12:40 PM (IST)

    बांदा जिले में एक 18 वर्षीय युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां का आरोप है कि पड़ोस के रिश्तेदार ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जबरदस्ती मंदिर में मांग भर दी, जिसके बाद से वह गुमसुम रहने लगी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा बिसंडा थाना के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती ने गुरुवार सुबह घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसकी बाद में जिला अस्पताल में देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। मां का आरोप है कि मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्ते के भाई ने खेत में बने शंकर भगवान के मंदिर में ले जाकर जबरदस्ती मांग भर दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया था। बेटी ने घर आकर आप बीती बताई थी। उसका कहना था कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। घटना के बाद से बेटी गुमसुम रहती थी। ठीक से खाना नहीं खाती थी। ग्लानि के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया है।

    सीओ अतर्रा प्रवीण कुमार ने बताया कि अभी तक किसी ने थाने में ऐसी सूचना नहीं दी है। मामले की जांच कराई जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।