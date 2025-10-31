रिश्ते के भाई ने जबरन भरी मांग, युवती ने जहर खाकर की खुदकुशी
बांदा जिले में एक 18 वर्षीय युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की मां का आरोप है कि पड़ोस के रिश्तेदार ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जबरदस्ती मंदिर में मांग भर दी, जिसके बाद से वह गुमसुम रहने लगी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बांदा। बिसंडा थाना के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती ने गुरुवार सुबह घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसकी बाद में जिला अस्पताल में देर रात उपचार के दौरान मौत हो गई। मां का आरोप है कि मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले उसके रिश्ते के भाई ने खेत में बने शंकर भगवान के मंदिर में ले जाकर जबरदस्ती मांग भर दी थी।
इसके बाद बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया था। बेटी ने घर आकर आप बीती बताई थी। उसका कहना था कि वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। घटना के बाद से बेटी गुमसुम रहती थी। ठीक से खाना नहीं खाती थी। ग्लानि के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया है।
सीओ अतर्रा प्रवीण कुमार ने बताया कि अभी तक किसी ने थाने में ऐसी सूचना नहीं दी है। मामले की जांच कराई जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे। उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
