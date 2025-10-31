प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर दो बहनों की नकदी और जेवर उड़ाए, इस तरह घटना को दिया अंजाम

जागरण संवाददाता, बांदा। चित्रकूट में कामतानाथ भगवान के दर्शन करने के बाद प्रसाद में नशीला पदार्थ खिलाकर तीन जहरखुरानों ने दो बहनों की 30 हजार रुपये नकदी व जेवर उड़ा दिए। काफी देर बाद जब उन्हें होश आया तो घटना की जानकारी हुई। डायल 112 ने घटनास्थल की जांच की।

बाद में चौकी पुलिस ने कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए पल्ला झाड़ लिया। इससे महिला अपने स्वजन के साथ वापस घर चली गईं। लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी जब पुलिस ने कोई कार्रवाई होने की जानकारी नहीं दी तो उन्होंने दोबारा आकर जहरखुरानों के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

कानपुर देहात के रूरा ग्राम जगनपुर निवासी पूनम पांडेय पत्नी सीताराम 24 जुलाई को अपने पति व बहन कृष्णा पांडेय गांव के बबलू त्रिपाठी व सत्यनारायण के साथ ई-रिक्शा से चित्रकूट गई थी। जहां पर अगले दिन 25 जुलाई को उन्होंने परिक्रमा करने के बाद रास्ते में गिरवां थाना क्षेत्र के एक स्थान पर खाना बनाकर खाया। बाद में वहीं पर पाचों लोग आराम करने के उद्देश्य से लेट गए।

खाने के लिए प्रसाद दिया इसी दौरान पूनम के पति सीताराम पांडेय व सत्यनारायण, बबलू त्रिपाठी सो गए। जबकि पूनम व उसकी बहन जागते रहे। उसी समय एक महिला व दो युवक वहां पर पहुंचे। दोनों बहनों से वह बात करने लगे। कुछ देर आराम करने की बात कहकर वहीं पर बैठ गए। बातों- बातों में तीनों अज्ञात लोगों ने पूनम व उसकी बहन को प्रसाद खाने के लिए दिया। जिसको खाने के बाद पूनम व उसकी बहन बेहोश हो गई।

काफी समय बाद जब दोनों बहनों की आंख खुली तो पूनम की पायल व बहन कृष्णा के सोने के बाला व मंगलसूत्र के साथ बैग में रखे 30000 रुपये नहीं मिले। उन्होंने आसपास जानकारी की। लेकिन कुछ पता नहीं चला। सीताराम ने डायल 112 को सूचना दी। इसमें पुलिस ने जांच की। मौके से एक मोबाइल बरामद किया। पुलिस घटना की सूचना लिखित रूप से चौकी खुरहंड में देने की बात कहकर चली गयी।

पुलिस ने इस बात से किया इंनकार इसमें पीड़ित दोनों अपने साथ आए लोगों के साथ चौकी खुरहंड गए। लेकिन पुलिस ने तहरीर लेने से इन्कार कर दिया। पुलिस का कहना था कि चोरों का मोबाइल मिल गया है। अब आप लोग परेशान न हो। जैसे ही चोर पकडे जाएंगे।