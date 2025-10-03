दशहरा पर गांव जा रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, चार दिन पहले हुई थी इंगेजमेंट

कानपुर से गांव जा रहे शुभेंद्र की बांदा में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल शुभेंद्र ने अस्पताल जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों के अनुसार शुभेंद्र की चार दिन पहले ही इंगेजमेंट हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बांदा । कानपुर से अपने पैतृक गांव दशहरा मनाने जा रहे युवक की बाइक सामने से आ रही बाइक से भिड़ गई। जिसके बाद राहगीरों द्वारा घायल युवक को जसपुरा सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया। जहां पर डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। जहां रास्ते में युवक ने दम तोड़ दिया। स्वजन ने बताया कि चार दिन पहले ही दिवंगत युवक की कानपुर में इंगेजमेंट हुई थी।

कानपुर के श्याम नगर निवासी 31 वर्षीय शुभेंद्र अपने पैतृक गांव तनगामऊ जसपुरा जा रहा था। तभी कुंहरिया डेरा के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसकी बाइक से भिड़ गई। जिससे वह बाइक से उछलकर नीचे गिर गया और उसे सिर पर गंभीर चोटें आई। हालांकि घटना के बाद दूसरा बाइक चालक फरार हो गया।

बीच रास्ते में तोड़ा दम वहीं सड़क पर पड़े घायल युवक को राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुरा में भर्ती कराया। जहां पर डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। घायल ने जिला अस्पताल जाते समय बीच रास्ते पर ही दम तोड़ दिया। दिवंगत युवक के छोटे भाई सूरज ने बताया कि शुभेंद्र प्राइवेट कंप्यूटर इंजीनियर था।

नवरात्र की सप्तमी यानि 29 सितंबर को ही कानपुर में इंगेजमेंट कार्यक्रम हुआ था। दिवंगत दो भाईयों में बड़ा था और परिवार के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उसके ही कंधों पर थी। जसपुरा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि घटना संज्ञान में है, जांच की जा रही है। वहीं अज्ञात बाइक व चालक की खोज में पुलिस जुटी हुई है।