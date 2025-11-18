बांदा में भीषण सड़क हादसा: तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर; सास और दामाद की मौत
बांदा में एक दर्दनाक हादसे में, धान की फसल कटवाने जा रही सास और दामाद की तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर में मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य बाइक सवार जीजा-साले भी घायल हो गए, जिन्हें कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बांदा। बेटी की ससुराल धान की फसल कटवाने के लिए बाइक से जा रही महिला व उसके दामाद की सामने से आई तेज रफ्तार बोलेरो की टक्कर लगने से मौत हो गई। हादसे के समय अनियंत्रित बोलेरो की दूसरी बाइक में भी टक्कर लगी। इससे दूसरी बाइक पर सवार साले-बहनोई घायल हो गए।
उन्हें रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया। दोनों बाइकों पर सवार कोई भी हेलमेट नहीं लगाए थे। हादसे के समय दुर्घटना करने वाली बोलेरो की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा होना बताई गई है। दुर्घटना करने वाला चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
बड़ोखर बुजुर्ग गांव निवासी दुलारे की 75 वर्षीय पत्नी रूक्मनिया अपने 35 वर्षीय दामाद ओमप्रकाश ग्राम हरदौली बबेरू के साथ सोमवार शाम बेटी मिंता की ससुराल धान की फसल कटवाने में मदद करने जा रही थीं। वह बाइक से जैसे ही गिरवां खुरहंड संपर्क मार्ग पर पहुंचे।
तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो की उन्हें टक्कर लग गई। बाद में अनियंत्रित बोलेरो की सामने से आ रही दूसरी बाइक में भी टक्कर लगी । हादसे में बाइक सवार सास रूकमनिया की मौके पर मौत हो गई। जबकि उसका दामाद व दूसरी बाइक के सवार जीजा साले घायल होकर तड़पने लगे।
राहगीरों ने घायलों को तड़पता देखकर हादसे की सूचना गिरवां थाने में दी। इससे पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए रानी मेडिकल दुर्गावती मेडिकल कालेज में भर्ती कराया। जहां बाद में दामाद की भी उपचार के दौरान मौत हो गई।
वहीं चिकित्सकों ने दूसरी बाइक के सवार घायल नीरज यादव पुत्र कमलेश निवासी ग्राम अर्जुनाह गिरवां व उसके बहनोई रामपाल यादव निवासी ग्राम थनैल बिसंडा को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर कर दिया। सीओ नरैनी उमाकांत त्रिपाठी ने बताया कि दुर्घटना करने वाले चालक व उसके वाहन का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दिवंगतों के स्वजन की तहरीर पर उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
