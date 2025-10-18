बांदा के मुस्लिम युवक ने संत प्रेमानंद को एक किडनी देने की जताई इच्छा, चिट्ठी लिखकर कही ये बात

जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा शहर के एक मुस्लिम युवक ने प्रेमानंद महाराज को किडनी दान करने की इच्छा जताई है। युवक ने संत के नाम लिखी चिट्ठी में कहा कि महाराज आप समाज के प्रेरक हैं। आप पूरी दुनिया को अमन चैन का पैगाम देते हैं। पथ प्रदर्शक होने के नाते आपको स्वस्थ्य रखने की जिम्मेदारी समाज के हर वर्ग की है।



प्रेमानंद महाराज के जीवन और संदेश से प्रभावित होकर बांदा में बुंदेलखंड इंसाफ सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ए एस नोमानी ने संत प्रेमानंद जी महाराज को पत्र लिखकर अपनी किडनी देने की पेशकश की है। बांदा शहर के जरैली कोठी के रहने वाले एक 35 वर्षीय मुस्लिम युवक ए एस नोमानी ने संत प्रेमानंद जी महाराज’ को अपनी एक किडनी दान करने की इच्छा जताई है।