गाली देने से रोका तो सात लोगों ने घर पर किया हमला, लाठी-डंडों से पीटकर किया ये हाल

जागरण संवाददाता, बांदा। बच्चों को गाली देने से मना करने पर पड़ोसी दो भइयों समेत सात लोगों ने मकान में धावा बोल दिया। लाठियों व डंडों से पीटने के साथ मकान में पत्थरबाजी की। जिसमें मां-बेटे समेत परिवार के तीन सदस्य घायल हो गए। सिर फटने व शरीर में अन्य जगह चोटें आने से गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हमलावर आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी है।

कनवारा गांव के दरदा छावनी निवासी गौरा देवी पत्नी नन्हे निषाद की बेटी वंदना के बच्चे एक अक्टूबर की शाम छह बजे घर के बाहर खेल रहे थे। तभी पड़ोसी मूलचंद्र बच्चों को व उसकी बिटिया को गाली- गलौज करने लगा। गौरा ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया कि उसके पुत्र अवधेश ने मूलचंद्र को गाली देने मना किया तो उसने बलराम उसके भाई बच्चू , पट्टन व इसकी पत्नी फूला ने मिलकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इससे चीख पुकार मच गई।

ग्रामीणों के आने पर भागे आरोपी ग्रामीणों के आने पर आरोपित भाग गए। लेकिन दो घंटे बाद सभी लोग दुबारा घर में छत व दरवाजे से घुसकर ईट-पत्थर व लाठी डंडा से हमला करने लगे। जिससे मुझे व मेरे पुत्र अवधेश को चोटें आयी हैं। मेरा सिर लाठी- डंडों के हमले से फट गया। पुत्र अवधेश का दाहिना हाथ टूट गया ।