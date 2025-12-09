तेज आवाज में बज रहे गानों से बिगड़ी वृद्धा की तबीयत, मना करने पर भी नहीं किया कम, मौत
जागरण संवाददाता, बांदा। शादी समारोह के दौरान म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से घबराहट के बाद वृद्धा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। चिकित्सकों ने हृदयाघात से मौत की आशंका जताई है। ग्राम रामपुर निवासी 65 वर्षीय फुंदन रविवार की शाम अपने दरवाजे पर स्वजन के साथ आग ताप रही थीं।
पास ही शादी समारोह चल रहा था, जहां तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बज रहा था। ग्रामीण शमीम खां ने आवाज कम करने की बात कही, लेकिन आयोजक नहीं माने। इसी बीच फुंदन की तबीयत बिगड़ गई।
स्वजन ने क्या बताया कारण?
स्वजन ने बताया कि उन्हें घबराहट हो रही थी। कानपुर स्थित हृदय रोग संस्थान के डा. संतोष सिन्हा ने बताया कि अधिक शोर के कारण तनाव बढ़ता है, जो हृदय गति को बढ़ा देता है। अनियमित धड़कन होने से पहले से हृदय रोगियों में हार्ट अटैक हो सकता है।
अचानक बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस कारण घबराहट होना, चक्कर आना या सांस फूलना जैसे लक्षण दिख सकते हैं।
बीपी, डायबिटीज व कोलेस्ट्राल के बढ़े स्तर वाले मरीजों में लंबे समय तक अधिक शोर वाले स्थान पर रहना नुकसानदायक हो सकता है। इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है।
