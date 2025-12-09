Language
    तेज आवाज में बज रहे गानों से बिगड़ी वृद्धा की तबीयत, मना करने पर भी नहीं किया कम, मौत

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:21 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा में तेज आवाज में बज रहे गानों के कारण एक वृद्धा की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार, गाने बजाने वालों से आवाज कम करने का आग्रह क ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। शादी समारोह के दौरान म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से घबराहट के बाद वृद्धा की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। चिकित्सकों ने हृदयाघात से मौत की आशंका जताई है। ग्राम रामपुर निवासी 65 वर्षीय फुंदन रविवार की शाम अपने दरवाजे पर स्वजन के साथ आग ताप रही थीं।

    पास ही शादी समारोह चल रहा था, जहां तेज आवाज में म्यूजिक सिस्टम बज रहा था। ग्रामीण शमीम खां ने आवाज कम करने की बात कही, लेकिन आयोजक नहीं माने। इसी बीच फुंदन की तबीयत बिगड़ गई।

    स्वजन ने क्या बताया कारण?

    स्वजन ने बताया कि उन्हें घबराहट हो रही थी। कानपुर स्थित हृदय रोग संस्थान के डा. संतोष सिन्हा ने बताया कि अधिक शोर के कारण तनाव बढ़ता है, जो हृदय गति को बढ़ा देता है। अनियमित धड़कन होने से पहले से हृदय रोगियों में हार्ट अटैक हो सकता है।

    अचानक बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इस कारण घबराहट होना, चक्कर आना या सांस फूलना जैसे लक्षण दिख सकते हैं।

    बीपी, डायबिटीज व कोलेस्ट्राल के बढ़े स्तर वाले मरीजों में लंबे समय तक अधिक शोर वाले स्थान पर रहना नुकसानदायक हो सकता है। इस मामले में पुलिस से कोई शिकायत नहीं की गई है।