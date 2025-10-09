एक फीट जमीन के लिए पिता और भाई ने डंडों से पीटा, दरिंदों ने 9 माह की गर्भवती पत्नी का किया ये हाल

जागरण संवाददाता, बांदा। बंटवारे के बाद दीवार निर्माण में महज एक फिट जमीन को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद हो गया। जिसमें छोटे भाई व पिता समेत परिवार के चार सदस्यों ने युवक की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी। गर्भवती पत्नी उसे बचाने पहुंची तो उसके भी सिर व पेट में चोट आई। पुलिस ने गर्भवती की तहरीर पर दिवंगत हुए युवक के हमलावर पिता, छोटे भाई, मां व बहन के विरुद्ध रिपोर्ट लिखी है। विवाद के बाद बहन को छोड़कर तीनों हमलावर खुद थाने पहुंचे। जिसमें पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं।

बबेरू कोतवाली के ग्राम गौरीखानपुर निवासी भोला यादव का 29 वर्षीय पुत्र रामखेलावन गुरुवार सुबह साढ़े नौ बजे अपने निर्माणाधीन मकान की बीम के ऊपर दीवार बनवा रहा था। तभी उसके छोटे भाई दीपक व पिता ने दीवार बनाने से मना किया। उनका कहना था कि वह एक फिट जमीन में ज्यादा निर्माण कर रहा है। बस इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद होने लगा।

9 माह की गर्भवती है पत्नी रामखेलावन की नौ माह की गर्भवती 26 वर्षीय पत्नी आरती ने बताया कि नवरात्र में गांव के लोगों के सामने पंचायत में उनका बंटवारा हुआ था। जिसमें ढाई बिस्वा जमीन में उनके पति व देवर को सवा-सवा बिस्वा जमीन मिली थी। जबकि खेती की तीन बीघा जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। घ

टना के समय पति अपने हिस्से की सवा बिस्वा जमीन में निर्माण करा रहे थे। जिसमें विवाद करते हुए पति पर उनके पिता, भाई, मां राजकुमारी व बहन सोनिया ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। सिर फटने के साथ हाथ व पैरों में गंभीर चोटें आने से उसके पति गंभीर रूप से घायल होकर जमीन में तड़पने लगे।

इसके बाद भी हमलावर उन्हें अस्पताल नहीं ले गए। जबकि बीच बचाव करने जब वह खुद पहुंचती तो उसे भी पीटा। इससे उसके सिर व पेट में चोट आई है। उसकी चीख पुकार व मदद के लिए गुहार लगाने पर बीच में रहे उसके मायके ग्राम मखलू पुरवा बदौसा निवासी भाई मोहनलाल व बहन नीतू पड़ोसियों की मदद से एंबुलेंस में सीएचसी बबेरू ले गए। जहां से चिकित्सकों ने पति की हालत नाजुक देखकर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। लेकिन जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई है।

ई- रिक्शा चलाकर करता है गुजागर उसका पति ई- रिक्शा चलाकर अपना व पत्नी का भरण-पोषण करता था। सीओ बबेरू सौरभ सिंह व बबेरू कोतवाली निरीक्षक राजेंद्र सिंह रजावत ने घटनास्थल देखकर ग्रामीणों व स्वजन से पूछताछ की। सीओ ने बताया कि दो सगे भाइयों के बीच पारिवारिक संपत्ति को लेकर विवाद हुआ है ।