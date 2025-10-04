Language
    बांदा में फिरोजी परचम के साथ शान से निकला जुलूस-ए-गौसिया, जगह-जगह किया स्वागत

    By vimal pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:16 PM (IST)

    बांदा में हजरत सैय्यद अब्दुल कादिर जीलानी की याद में जुलूस-ए-गौसिया निकाला गया जिसमें गौसे आजम के जीवन पर प्रकाश डाला गया। मरकजी कमेटी के तत्वावधान में यह जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ खानकाह दरगाह में संपन्न हुआ। जुलूस में कई झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं और लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बदौसा में भी जुलूस निकाला गया।

    फिरोजी परचम के साथ शान-ओ-शौकत से निकला जुलूस-ए-गौसिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा । हजरत सैय्यद अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे आजम की याद में शनिवार को जुलूस-ए-गौसिया पूरी शान-ओ-शौकत से निकाला गया। जुलूस के दौरान हुई तकरीरों में गौस-ए-आजम की विलादत पर रोशनी डाली गई। शहर के छिपटहरी स्थित खानकाह से जुलूस रवाना हुआ।

    मरकजी कमेटी खुद्दामे गौसो ख्वाजा के तत्वावधान में दोपहर बाद सरपरस्त हबीब बाबा व सदर मौलाना शफीक उद्दीन ने हरी झंडी दिखाकर जुलूस-ए-गौसिया को रवाना किया। मौलाना शफीक ने कहा कि गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी के बताए व दिखलाए रास्ते पर चलकर हम दुनिया व आखिरत संवार सकते हैं। गौसे आजम अल्लाह के महबूब बंदे व वलियों के सरदार हैं। लोगों को उनकी जिंदगी से सबक लेना चाहिए।

    खानकाह दरगाह में हुआ संपन्न

    जुलूस छिपटहरी, मर्दन नाका, कुंजरहटी, डीएवी कालेज, पत्थर फोड़, गोल कोठी, सट्टन चौराहा, कसाई मोहल्ला, ईदगाह चौराहा, गूलर नाका, छावनी, सब्जी मंडी होता हुआ खानकाह दरगाह में संपन्न हुआ। लोगों ने जगह-जगह स्टाल लगाकर मरकज़ी जुलूस का स्वागत किया। कई स्थानों पर हिंदू भाइयों ने जुलूस का इस्तक़बाल करके गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश की।

    जुलूसे गौसिया में खाने काबा के तुगरे, गुम्बदे खजरा, गौस पाक के मजार का गुंबद, फिरोजी परचम सहित विभिन्न झाकियां आकर्षण का केंद्र रहीं।इस मौके पर मरकजी कमेटी सचिव/ मीडिया प्रभारी सैय्यद इमरान अली, मेराज हशमती, गौसुल इमरान रजा, अब्दुर्रहमान, फारूक अहमद, नसीब चिश्ती, मोहम्मद अनीस, मुबश्शर रजा, सैय्यद मेराज अली, शोएब वारसी, उवैश लाला, बाबू भाई, राशिद भाई आदि रहें। उधर बदौसा में जुलूस-ए-गौसिया अकीदत के साथ निकाला गया।

    इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए और फैजाने गौसे आजम हासिल किया। यह जुलूस दुबरिया स्थित बड़ी जामा मस्जिद से शुरू होकर कस्बे स्थित सभी दरगाहों से से होता हुआ प्यारे शहीद बाबा दरगाह पर संपन्न हुआ।