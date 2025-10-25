Language
    बांदा में पुलिस मुठभेड़ में दो अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 11:19 AM (IST)

    बांदा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद दो अंतरराज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली से एक चोर घायल हो गया। आरोपियों के पास से हथियार और चोरी के उपकरण बरामद हुए हैं। पूछताछ में पता चला कि वे चोरी की योजना बना रहे थे और पहले भी कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, बांदा। कालिंजर थाना के सौंता गांव के पास शुक्रवार रात थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने शहर की ओर से जा रही कार को रोकने का प्रयास किया। इसमें कार सवार अंतर राज्यीय दो चोरों ने संयुक्त टीम पर तमंचों से फायर कर दिया।

    पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो शहर के हरदौल तलैया मर्दननाका निवासी इरशाद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसकी अनियंत्रित कार सढा लिंक रोड पर करीब एक किलोमीटर आगे अनियंत्रित होकर खंती में फंस गई।

    पुलिस टीम ने इरशाद व उसी के मुहल्ले के सलमान को गिरफ्तार कर लिया। घायल इरशाद को पुलिस ने सीएचसी नरैनी में भर्ती कराया। एएसपी शिवराज ने बताया कि पकड़े गए आरोपित बांदा, महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश सहित आस पास के अन्य जनपदों नकबजनी व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं ।

    कड़ाई से पूछने पर दोनों आरोपितों ने बताया कि वह किसी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे । उनके पास से दो तमंचे, कारतूस, ताला तोडने व काटने के औजार व कार बरामद हुई है । गिरफ्तार आरोपित इरशाद पर पूर्व में भी हत्या के प्रयास, पुलिस मुठभेड़ सहित आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।