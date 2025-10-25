बांदा में पुलिस मुठभेड़ में दो अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, बांदा। कालिंजर थाना के सौंता गांव के पास शुक्रवार रात थाने की पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने शहर की ओर से जा रही कार को रोकने का प्रयास किया। इसमें कार सवार अंतर राज्यीय दो चोरों ने संयुक्त टीम पर तमंचों से फायर कर दिया।

पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो शहर के हरदौल तलैया मर्दननाका निवासी इरशाद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसकी अनियंत्रित कार सढा लिंक रोड पर करीब एक किलोमीटर आगे अनियंत्रित होकर खंती में फंस गई। पुलिस टीम ने इरशाद व उसी के मुहल्ले के सलमान को गिरफ्तार कर लिया। घायल इरशाद को पुलिस ने सीएचसी नरैनी में भर्ती कराया। एएसपी शिवराज ने बताया कि पकड़े गए आरोपित बांदा, महोबा, फतेहपुर, प्रयागराज, मध्य प्रदेश सहित आस पास के अन्य जनपदों नकबजनी व चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं ।