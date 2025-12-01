1.60 लाख की ठगी करने वाले अंतरजनपदीय ठग गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड का करते थे इस्तेमाल

जागरण संवाददाता, बांदा। झूठी पॉलिसी बताकर फर्जी लोन व बीमा का झांसा देकर 51 महिलाओं के समूह के साथ पौने दो लाख से ज्यादा की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया। आरोपित ठग रातों रात जगह बदलकर ठगी की घटनाएं करते थे।

अपना नाम व पता के साथ आधार कार्ड फर्जी इस्तेमाल करते रहे हैं। पुलिस ने आधार कार्ड के साथ ठगी के एक लाख 60 हजार 650 रुपये व लैपटॉप आदि सामान उनके ऑफिस से बरामद किए हैं। पुलिस उनके अन्य साथियों की भी सुरागरसी कर रही है।

कोतवाली निरीक्षक बलराम सिंह अपनी टीम के साथ ठगी करने वाले गिरोह की सुरागरसी कर रहे थे। बीते 26 नवंबर को कोतवाली नगर में शहर की आरती मिश्रा व 50 अन्य महिलाओं ने कोतवाली में तहरीर दी थी। बताया कि तीन लोगो ने एक फर्जी समूह कंपनी श्रीरामनिधि फाइनेंस खोलकर उनको 70 हजार रुपये का लोन देने की बात व प्रतिमाह 3500 रुपये किस्त देने की बात कही गई थी। साथ ही बताया गया कि लोन लेने से पूर्व हमारी कंपनी से जुड़ने व दुर्घटना एवं हेल्थ बीमा कराने के लिए 3500 रुपये प्रति लिया था। सभी के रुपये लेकर आरोपित फरार हो गए हैं। जिसमें पुलिस मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपितों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने तीनों आरोपितों विष्णु प्रकाश निवासी ग्राम सुनरा जनपद महाराजगंज व उसी जिले के ग्राम रुद्रापुर के धीरेंद्र व सर्वेश ग्राम हर्दी थाना निचलौल जनपद महाराजगंज को कोतवाली नगर क्षेत्र के बड़ा बाईपास के पास से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के कड़ाई से पूछताछ करने में आरोपितों ने बताया कि हम लोगों ने फर्जी कंपनी श्रीरामनिधि फाइनेंस समूह का शहर के आरटीओ चौराहा के पास आफिस खोला था। अपना फर्जी नाम व फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग कर घटना को अंजाम दिए थे।