    नशे में पत्नी से विवाद के बाद पति ने खा लिया जहर, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

    By Vimal Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 08:34 PM (IST)

    बांदा में एक युवक ने ससुराल में पत्नी से शराब के नशे में झगड़ा करने के बाद जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के अनुसार, वह शराब का आदी था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक, अरविंद उर्फ विनोद, 27 वर्ष का था और मजदूरी के लिए गुजरात जाता था। उसके दो बच्चे हैं।

    जागरण संवाददाता, बांदा। ससुराल में शराब के नशे में पत्नी से विवाद करने के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। स्वजन ने बताया कि वह शराब पीने का लती था। जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    नरैनी कस्बे के नंदवारा गांव निवासी राजा भइया का 27 वर्षीय पुत्र अरविंद उर्फ विनोद पखवारा भर पहले अपनी ससुराल गिरवां थाना के पैगंबरपुर आया था। जहां उसने पत्नी से शराब के नशे में विवाद करने के बाद रविवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया।

    स्वजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। स्वजन के वहां ले जाने परवदेररात उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई।

    साले राजकिशोर ने बताया कि वह अक्सर शराब पीकर पत्नी से झगड़ा करता था । वह मजदूरी करने के लिए गुजरात कमाने के लिए जाता था। पखवारा भर पहले वह कमाकर घर लौटा था। उसके दो पुत्र हैं।