नशे में पत्नी से विवाद के बाद पति ने खा लिया जहर, दो बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

जागरण संवाददाता, बांदा। ससुराल में शराब के नशे में पत्नी से विवाद करने के बाद पति ने जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। स्वजन ने बताया कि वह शराब पीने का लती था। जिसके चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नरैनी कस्बे के नंदवारा गांव निवासी राजा भइया का 27 वर्षीय पुत्र अरविंद उर्फ विनोद पखवारा भर पहले अपनी ससुराल गिरवां थाना के पैगंबरपुर आया था। जहां उसने पत्नी से शराब के नशे में विवाद करने के बाद रविवार रात जहरीला पदार्थ खा लिया।