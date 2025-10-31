UP में 'भाई' ने जबरन मांग भरकर लिए फेरे, युवती ने उठाया ये खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, बांदा। रिश्ते के भाई ने जबरन मांग भरकर फेरे लेने से आहत युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मां ने आरोप लगाया कि आरोपित ने बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया है। हालांकि गांव में दोनों के बीच प्रेम-प्रसंग की चर्चा है। जबकि स्वजन युवती की शादी दूसरी जगह करने को कह रहे थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

बिसंडा थाना के एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती ने गुरुवार सुबह नौ बजे घर में जहरीला पदार्थ खा लिया।हालत बिगड़ने पर मौसेरी बहन ने घटना की जानकारी स्वजन को दी। स्वजन उसे तुरंत रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज ले गए। जहां से चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखकर उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। लेकिन कानपुर ले जाने की जगह उसे जिला अस्पताल ले गए। जहां रात में उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई।

मां ने बताई कहानी मां ने बताया कि आरोपित युवक बेटी के रिश्ते में भाई लगता था इस कारण वह दूसरे जगह विवाह की बात चला रही थी। मां ने आरोप लगाया कि मंगलवार को दोपहर वह अपनी सहेली के साथ टेलर के यहां कपड़े सिलाने गई थी। जहां से पड़ोस में रहने वाले उसका रिश्ते का भाई उसे जबरदस्ती साइकिल पर बैठाकर खेतों की ओर ले गया था। बाद में शंकर भगवान के मंदिर में ले जाकर जबरदस्ती उसकी बेटी की मांग भर दी।

बरमदेव बाबा के स्थान पर लगे पीपल के पेड़ को साक्षी मानकर फेरे लिए थे। बाद में उसके साथ दुष्कर्म भी किया था। बेटी ने घर आकर आप बीती उससे बताई थी। घर से दादी उलाहना देने आरोपित के घर गई थी। कुछ देर बाद उनकी बेटी खुद भी आरोपित के घर उलाहना देने गई। आरोप लगाया कि युवक के स्वजन ने उसे घर में जबरन बैठाए रखा। घर लौटते के बाद पूरे घटनाक्रम से आहत युवती ने आत्महत्या कर ली। सीओ अतर्रा प्रवीण कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आरोपित के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। दुष्कर्म के आरोप की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम में स्लाइड बनवाई जाएगी।

मजदूरी से परिवार का होता है भरण-पोषण स्वजन ने बताया कि युवती दो भाइयों के बीच इकलौती बहन थी। उसके दोनों भाई सूरत में रहकर मजदूरी करते हैं। जमीन न होने से मां भी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करने में मदद करती है। उसके पति की बेटी के जन्म के दो माह बाद ही मृत्यु हो गई थी। घटना से मां बेहाल हैं।