पुलिस गश्त में पांच अंतरराज्यीय गांंजा तस्कर गिरफ्तार, मध्य प्रदेश के रास्ते लाई जा रही थी खेप
पुलिस ने गश्त के दौरान मध्य प्रदेश के रास्ते गांजा ला रहे पांच अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ, जिसक ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। पुलिस ने गश्त व चेकिंग के दौरान पांच अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 10 किलो 400 ग्राम गांजा, एक तमंचा, कारतूस, कार तथा बाइक बरामद की गई।
पकड़ी गई गांजे की खेप सीमावर्ती मध्य प्रदेश के रास्ते जिले में लाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल के निर्देश पर जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध पुलिस लगातार अभियान चला रही है।
नरैनी कोतवाली प्रभारी संदीप कुमार तिवारी अपने हमराही उपनिरीक्षक कल्बे अब्बास खां, हेड कांस्टेबल ललित कुमार व नागेश कुमार, तथा कांस्टेबल सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार और अंकित कुमार सिंह के साथ मंगलवार की रात गश्त और चेकिंग पर थे।
इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ कार सवार संदिग्ध व्यक्ति नरैनी-कालिंजर रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास खड़े हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए सतना जिले के रैगांव थाना क्षेत्र के उजरौधा निवासी दीपक पुत्र रजनीश, इसी जिले के सतना शहर कोतवाली क्षेत्र के पन्ना रोड उमरी हनुमान मंदिर निवासी शैलेंद्र पुत्र सुरेंद्र, बिसंडा थाना क्षेत्र के गड़ांव गांव निवासी बुद्धविलास पुत्र बोधन, देहात कोतवाली क्षेत्र के बड़ेहा गांव निवासी महिपत पुत्र मूलचंद्र और कमासिन थाना क्षेत्र के खरौली गांव निवासी अभिलाष पुत्र वीरेंद्र को धर-दबोचा।
तलाशी के दौरान पुलिस ने कार की डिग्गी से 10 किलो 400 ग्राम गांजा, 315 बोर का तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की। पुलिस ने पकड़े गए अंतरराज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया।
तमंचे के साथ एक को पकड़ा
नरैनी कोतवाली प्रभारी संदीप कुमार तिवारी अपने हमराही उपनिरीक्षक कल्बे अब्बास खां, हेड कांस्टेबल नागेश कुमार व कांस्टेबल सुनील कुमार के साथ बुधवार को गश्त व चेकिंग कर रहे थे।
इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर तमंचे के साथ घूम रहे कोतवाली क्षेत्र के मोतियारी गांव निवासी सौरभ पुत्र नरेंद्र को कस्बा स्थित वशीर भवन, अतर्रा रोड के पास गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद किया।
