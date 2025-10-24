Language
    बांदा में शॉर्ट सर्किट से पंचर की दुकान में लगी भीषण आग, चार लोग झुलसे

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 09:38 AM (IST)

    बांदा के बिसंडा सीएचसी के सामने शॉर्ट सर्किट से टायर पंचर की दुकान में आग लग गई। पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिन्होंने जेसीबी से दीवार तोड़कर चार लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। पुलिस ने शॉर्ट सर्किट को आग का कारण बताया।

    जागरण संवाददाता, बांदा। बिजली के शार्ट सर्किट से बिसंडा सीएचसी के सामने गुरुवार रात आठ बजे एक टायर पंचर की दुकान में आग लग गई। आग की लपटों को देख पड़ोसियों ने आग बुझाने के साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से दीवार तोड़ घर के अंदर मौजूद चार लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। सीएचसी बिसंडा में प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया गया। दमकल की दो गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई हैं।

    बिसंडा के अतर्रा रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने रामनिहोर साहू का दो मंजिल मकान है। मकान में ही बाहर टायर ट्यूब व पंचर की दुकान किए हुए हैं। गुरुवार रात्रि करीब आठ बजे मकान से आग की लपटों को देख मुहल्लेवासियों ने रामनिहोर को आवाज लगाई। कोई जवाब न मिलने पर मुहल्लेवासी आग बुझाने में जुट गए।

    साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से मकान के पीछे की दीवाल तोड़ अंदर मौजूद 35वर्षीय रामनिहोर, 32 वर्षीय पत्नी संगीता, 15 वर्षीय पुत्र अंशू व 11 वर्षीय पुत्री छबि को झुलसी हालत में बेहोश बाहर निकाल सीएचसी पहुंचाया।

    जहां डाक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। दमकल की दो गाड़िया आग बुझाने में जुटी हुई है। थाना प्रभारी राममोहन राय का कहना है कि बिजली के शार्ट सर्किट के कारण आग लगी है। घर मे मौजूद सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आग बुझाई जा रही है।