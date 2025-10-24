बांदा में शॉर्ट सर्किट से पंचर की दुकान में लगी भीषण आग, चार लोग झुलसे

जागरण संवाददाता, बांदा। बिजली के शार्ट सर्किट से बिसंडा सीएचसी के सामने गुरुवार रात आठ बजे एक टायर पंचर की दुकान में आग लग गई। आग की लपटों को देख पड़ोसियों ने आग बुझाने के साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से दीवार तोड़ घर के अंदर मौजूद चार लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। सीएचसी बिसंडा में प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने जिला अस्पताल रेफर किया गया। दमकल की दो गाड़ी आग बुझाने में जुटी हुई हैं।

बिसंडा के अतर्रा रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने रामनिहोर साहू का दो मंजिल मकान है। मकान में ही बाहर टायर ट्यूब व पंचर की दुकान किए हुए हैं। गुरुवार रात्रि करीब आठ बजे मकान से आग की लपटों को देख मुहल्लेवासियों ने रामनिहोर को आवाज लगाई। कोई जवाब न मिलने पर मुहल्लेवासी आग बुझाने में जुट गए।

साथ ही पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से मकान के पीछे की दीवाल तोड़ अंदर मौजूद 35वर्षीय रामनिहोर, 32 वर्षीय पत्नी संगीता, 15 वर्षीय पुत्र अंशू व 11 वर्षीय पुत्री छबि को झुलसी हालत में बेहोश बाहर निकाल सीएचसी पहुंचाया।