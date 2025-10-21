यूपी के बांदा में ओवरटेक करने के चक्कर में दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार पिता की मौत, बेटा घायल

संवाद सहयोगी, बबेरू। ओवर टेक करने के चक्कर में पीछे से आए ट्रैक्टर की टक्कर लगने से बाइक सवार वृद्ध की मौत हो गई। जबकि बाइक चला रहा उनका पुत्र घायल हो गया। उसका उपचार सीएचसी बबेरू में कराया गया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

बिसंडा के ग्राम इटवां निवासी 72 वर्षीय चंद्रशेखर रविवार शाम करीब छह बजे अपने 22 वर्षीय पुत्र अरुण के साथ बहन के घर बबेरू गए थे। जहां से रात में वापस बाइक में दोनों पिता-पुत्र अपने घर लौट रहे थे। रास्ते में बबेरू कोतवाली के ग्राम फुफूंदी व पवैया गांव के बीच पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उन्हें ओवर टेक किया। इसमें ट्रैक्टर की ट्राली की बाइक पर पीछे बैठे चंद्रशेखर के लगने से मौके पर उनकी मौत हो गई।

जबकि बाइक चला रहा उनका पुत्र गिरकर घायल हो गया। ग्रामीणों ने जीवित होने की आशंका पर दोनों पिता-पुत्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डाक्टरों ने चंद्रशेखर के दम तोड़ने की पुष्टि की। जबकि घायल पुत्र अरुण को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अरुण ने बताया कि उनके तीन बेटे व दो बेटियां हैं।