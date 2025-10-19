Language
    हाईवे किनारे खड़े ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार बाइक, शहर से घर लौट रहे युवक की मौत

    By Sujit Dixit Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 03:26 PM (IST)

    टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस ने मोबाइल और बाइक के नंबर से शव की पहचान की। दीपावली के मौके पर हुए इस हादसे से परिवार में खुशियों की जगह मातम छा गया।    

    जागरण संवाददाता, बांदा। टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार बाइक रोड किनारे बिगड़े खड़े ट्रेलर में पीछे से घुस गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके में मौत हो गई। वह हेलमेट नहीं लगाए था। पुलिस ने घटनास्थल पर मिले मोबाइल व बाइक के नंबरों से शव की पहचान कराई। खास दीपावली के मौके पर हादसा होने से परिवार का पर्व फीका हो गया। घर में खुशियों की जगह मातम छाया है।

    घर लौटते हुए हुई दुर्घटना

    चिल्ला कस्बा के महेदू गांव निवासी 30 वर्षीय देवीचरन उर्फ बच्चा पुत्र मेवालाल वर्मा शनिवार शाम करीब पांच बजे घर से बाइक पर तिंदवारी कस्बा जाने के लिए कहकर निकला था। इसके बाद वह किसी काम से शहर चला आया। रात करीब दस बजे जब वह बाइक से वापस घर जा रहा था। हाईवे पर तिंदवारी थाना के ग्राम मुगूंस ढाबे के पास रोड किनारे बिगड़े खड़े ट्रेलर में पीछे से उसकी बाइक घुस गई। हादसे के बाद वह कई घंटे तक घटनास्थल पर मृत पड़ा रहा।

    रविवार सुबह राहगीरों उसे पड़े देखा तो पुलिस को सूचना दी। तिंदवारी थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने घटनास्थल देखा। जीवित होने की आशंका पर उन्होंने तुरंत तिंदवारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने बच्चा के दम तोड़ चुकने की पुष्टि की। बहनोई रामकरन वर्मा ने बताया कि वह शहर किसी काम से आया था। इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। चार भाइयों में तीसरे नंबर का था।

    उसके एक बेटी व दो बेटे हैं। पिता की तीन बीघा जमीन में खेती किसानी में हाथ बंटाने के साथ मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। दीपावली के मौके पर हादसा होने से उसकी पत्नी सुधा समेत अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। तिंदवारी थाना प्रभारी ने बताया कि मशीन लादकर जा रहा ट्रेलर रात में खराब हो गया था। इससे वह रोड किनारे खड़ा था। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई है।