राशन कार्ड नहीं तो भी टेंशन नहीं! Family ID बनेगी आधार कार्ड का विकल्प; मिलेगा योजनाओं का लाभ

जागरण संवाददाता, बांदा। फैमिली एक परिवार एक पहचान के तहत अब राशन कार्ड से वंचित प्रत्येक परिवार के लिए फेमिली आइडी जारी किया जा रहा है। इसके तहत 62314 लक्ष्य में से अब 52654 फेमिली आइडी तैयार हो चुकी है। इस वर्ष के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप सभी आईडी बनने की उम्मीद है।

इससे लोगों को नई पहचान मिली है। जिन लोगों के राशन कार्ड समेत अन्य प्रकार की आईडी नहीं वह इस आईडी से अपनी पहचान सत्यापित कर सकेगा। जिले भर में बीते वर्ष अक्टूबर से फैमिली आईडी बनाने का काम चल रहा है। इसे विभागीय कर्मचारियों द्वारा तैयार किया जा रहा है। वहीं व्यक्ति स्वयं भी जन सेवा केंद्र या अपने मोबाइल के जरिए आनलाइन कर सकता है। यह आईडी एक तरह की नई पहचान के रूप में साबित हो रही है।

यह राशन कार्ड व आधारकार्ड के विकल्प के रूप में काम करेगी। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है या फिर आधारकार्ड नहीं मिल रहा है तो वह फैमिली आईडी के जरिए भी सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकेगा। जिले भर में 62314 परिवारों की फैमिली आईडी बनाने का लक्ष्य मिला था।

एक वर्ष तक इसे बनाने की कवायद में अब तक कुल 52654 फैमिली आईडी तैयार हो चुकी हैं। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 42563 व शहरी क्षेत्रों में 5532 फैमिली आईडी तैयार हुई हैं। वहीं 4559 ऐसी फैमिली आईडी तैयार हुई हैं जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं हैं। जिले में अभी फैमिली आईडी तैयार करने का काम चल रहा है। इस वर्ष के अंत तक लक्ष्य के सापेक्ष फैमिली आईडी तैयार होने की उम्मीद है।

सरकारी योजनाओं के लाभ पाने में होगी आसानी फैमिली आईडी से सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ मिल सकेगा। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, छात्रवृत्ति, पेंशन का लाभ सीधे और आसानी से मिलेगा। वहीं आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ बनवाने में आसानी होगी, क्योंकि सारा रिकार्ड पहले से ही आईडी में दर्ज होता है।

सरकारी योजनाओं के लिए बार-बार कागजात जमा नहीं करने पड़ते, क्योंकि आईडी में सभी ज़रूरी दस्तावेज़ आनलाइन उपलब्ध होते हैं। यह सरकार को एक लाइव डेटाबेस बनाने में मदद करता है। जिससे योजनाओं का बेहतर प्रबंधन, पारदर्शिता और पात्र लोगों तक शत-प्रतिशत लाभ पहुंचाना सुनिश्चित होता है।

रोजगार की स्थिति की होगी जानकारी यह उन परिवारों की पहचान करने में मदद करता है जो बेरोजगार हैं, और उन्हें रोजगार सेवाओं से जोड़ा जा सकता है। फैमिली आईडी परिवार के सदस्यों और उनकी योजनाओं के लाभ की जानकारी को एक जगह पर रखती है, जिससे यह पता चलता है कि कौन किस योजना का लाभ ले रहा है।