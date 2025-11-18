बांदा: ससुराल वालों ने दहेज के लिए विवाहिता को पीटकर घर से निकाला, पति और सास के खिलाफ केस दर्ज

जागरण संवाददाता, बांदा। दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीड़िता ने आरोपित पति और सास के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है।

बबेरू कस्बे के ग्राम तरायां निवासी रामप्यारी की शादी 2017 में रज्जू यादव दुबेन का पुरवा थाना मरका के साथ हुई थी। रामप्यारी अपने ससुराल कई बार गई। लेकिन शादी के एक साल के बाद उसे पति व सास दहेज को लेकर पीटने लगे। इतना ही नहीं जान से मारने की धमकी देते थे।