दहेज की मांग: कोर्ट के आदेश पर पति और ससुराल वाले मुश्किल में!

जागरण संवाददाता, अतर्रा। अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व भैंस की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने महिला के साथ मारपीट कर उसे मरणासन्न कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पिता ने घायल हालत में पुत्री को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया।

पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए पति समेत आरोपित ससुरालीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़ित ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। सिविल न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति,सास,ससुर व देवर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।

थानाक्षेत्र के ग्राम एचवारा निवासी रामनरेश वर्मा ने पुत्री सोना की शादी 20 मई 2021 को ओरन के ग्राम मरौली निवासी लवकुश वर्मा के साथ किया था। पिता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति लवकुश, सास श्यामकली, ससुर मुन्ना व देवर महेश अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये और एक भैंस की मांग करने लगे।

मांग पूरी न होने पर पुत्री के साथ मारपीट, भोजन न देने जैसी शुरू कर दी। पुत्री ने ससुरालीजन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की जानकारी मायका जाने पर स्वजन को दी। जिसके बाद स्वजन ने ओरन पुलिस चौकी में शिकायत की। पुलिस चौकी में ससुरालीजनों ने दोबारा मारपीट न करने की बात कह आपसी समझौता कर लिया और कुछ दिन बाद फिर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने लगे।

बीते 18 जुलाई 2025 को पति व अन्य ससुरालीजनों में पुत्री के साथ मारपीट करते हुए मरणासन्न कर दिया। पड़ोसियों द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर ससुराल पहुंच पुत्री को घायलावस्था में रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में भर्ती करा उपचार कराया।