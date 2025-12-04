Language
    दहेज की मांग: कोर्ट के आदेश पर पति और ससुराल वाले मुश्किल में!

    By Vimal Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही उससे एक लाख ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अतर्रा। अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये व भैंस की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों ने महिला के साथ मारपीट कर उसे मरणासन्न कर दिया। घटना की जानकारी मिलने पर पिता ने घायल हालत में पुत्री को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया।

    पिता ने पुलिस को तहरीर देते हुए पति समेत आरोपित ससुरालीजनों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पुलिस द्वारा सुनवाई न होने पर पीड़ित ने सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। सिविल न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पति,सास,ससुर व देवर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है।

    थानाक्षेत्र के ग्राम एचवारा निवासी रामनरेश वर्मा ने पुत्री सोना की शादी 20 मई 2021 को ओरन के ग्राम मरौली निवासी लवकुश वर्मा के साथ किया था। पिता ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ समय बाद ही पति लवकुश, सास श्यामकली, ससुर मुन्ना व देवर महेश अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपये और एक भैंस की मांग करने लगे।

    मांग पूरी न होने पर पुत्री के साथ मारपीट, भोजन न देने जैसी शुरू कर दी। पुत्री ने ससुरालीजन द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की जानकारी मायका जाने पर स्वजन को दी। जिसके बाद स्वजन ने ओरन पुलिस चौकी में शिकायत की। पुलिस चौकी में ससुरालीजनों ने दोबारा मारपीट न करने की बात कह आपसी समझौता कर लिया और कुछ दिन बाद फिर दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने लगे।

    बीते 18 जुलाई 2025 को पति व अन्य ससुरालीजनों में पुत्री के साथ मारपीट करते हुए मरणासन्न कर दिया। पड़ोसियों द्वारा घटना की जानकारी मिलने पर ससुराल पहुंच पुत्री को घायलावस्था में रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज में भर्ती करा उपचार कराया।

    उसके बाद बिसंडा पुलिस समेत उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की,लेकिन सुनवाई नही हुई। जिसके बाद सिविल न्यायालय में वाद दायर किया। थाना प्रभारी ऋषिदेव का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर पति,सास,ससुर व देवर के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।