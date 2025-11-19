दिल्ली ब्लास्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ी, जीआरपी ने यात्रियों से की पूछताछ

जागरण संवाददाता, बांदा। दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ायी गई है। जीआरपी की सक्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। हर मोर्चे पर जीआरपी जांच कर रही है।

आरपीएफ व जीआरपी के साथ-साथ सिविल पुलिस भी चेकिंग अभियान रोजाना चला रही है। जिसमें संदिग्धों की जांच की जा रही है। मंगलवार को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के अंदर आने-जाने वाले हर रास्ते में चौकसी रखी। जो भी यात्री चोर रास्ते से अंदर प्रवेश हो रहे थे, जीआरपी ने उनसे कड़ी पूछताछ की।