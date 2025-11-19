दिल्ली ब्लास्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ी, जीआरपी ने यात्रियों से की पूछताछ
दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद बांदा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने सतर्कता बढ़ा दी है। आरपीएफ और सिविल पुलिस के साथ मिलकर संदिग्धों की जांच की जा रही है। यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और उन्हें मुख्य द्वार का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। जीआरपी थाना प्रभारी ने नियमित चेकिंग की बात कही है।
जागरण संवाददाता, बांदा। दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए ब्लास्ट के बाद रेलवे स्टेशन पर सतर्कता बढ़ायी गई है। जीआरपी की सक्रियता पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। हर मोर्चे पर जीआरपी जांच कर रही है।
आरपीएफ व जीआरपी के साथ-साथ सिविल पुलिस भी चेकिंग अभियान रोजाना चला रही है। जिसमें संदिग्धों की जांच की जा रही है। मंगलवार को जीआरपी ने रेलवे स्टेशन के अंदर आने-जाने वाले हर रास्ते में चौकसी रखी। जो भी यात्री चोर रास्ते से अंदर प्रवेश हो रहे थे, जीआरपी ने उनसे कड़ी पूछताछ की।
साथ ही उन्हें हिदायत भी दी कि वह रेलवे स्टेशन में मुख्य गेट से ही प्रवेश करें। जीआरपी थाना प्रभारी शिवबाबू ने बताया कि वह हर रोज चेकिंग कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम सक्रियता के साथ अपनी ड्यूटी निभा रही है। इसमें आरपीएफ व सिविल पुलिस की समय-समय पर मदद ली जा रही है।
