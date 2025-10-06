बैंक ने कर्ज लिए 1 लाख 44 हजार का थमा दिया नोटिस, तनाव में आकर किसान ने कर ली आत्महत्या
बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में रामकिशोर निषाद नामक एक व्यक्ति ने कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। 52 वर्षीय रामकिशोर ने बबूल के पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनकी माँ के अनुसार रामकिशोर पर बैंक का एक लाख चौवालिस हजार रुपये का कर्जा था जिसकी नोटिस आने के बाद वह काफी तनाव में थे।
जागरण संवादददाता, बांदा। तिंदवारी थाना के ग्राम भगदरा डेरा निवासी 52 वर्षीय रामकिशोर निषाद ने सोमवार सुबह सड़क किनारे बबूल के पेड़ से साफी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।
मां शिवकली ने बताया कि घर न लौटने पर उसकी खोजबीन करने में आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी हुई। पिता के नाम उ.प्र. ग्रामीण बैंक शाखा बेंदा में एक लाख चौवालिस हजार रुपये का कर्जा है। जिसकी नोटिस तीन दिन पहले बैंक से आई थी।
कर्ज भरने के लिए बेटा गांव के लोगों से रुपये जुटा रहा था। कर्ज न भर पाने से परेशान होकर उसने यह कदम उठाया है। बेंदा चौकी इंचार्ज कृष्णपाल सिंह ने घटनास्थल की जांच की है।
