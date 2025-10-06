बैंक ने कर्ज लिए 1 लाख 44 हजार का थमा दिया नोटिस, तनाव में आकर किसान ने कर ली आत्महत्या

जागरण संवादददाता, बांदा। तिंदवारी थाना के ग्राम भगदरा डेरा निवासी 52 वर्षीय रामकिशोर निषाद ने सोमवार सुबह सड़क किनारे बबूल के पेड़ से साफी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

मां शिवकली ने बताया कि घर न लौटने पर उसकी खोजबीन करने में आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी हुई। पिता के नाम उ.प्र. ग्रामीण बैंक शाखा बेंदा में एक लाख चौवालिस हजार रुपये का कर्जा है। जिसकी नोटिस तीन दिन पहले बैंक से आई थी।