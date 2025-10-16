कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह, आज आएंगी राज्यपाल आनंदी बेन पटेल
आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या में आज दीक्षांत समारोह आयोजित है। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मुख्य अतिथि होंगी। वे छात्रों को उपाधियाँ प्रदान करेंगी और विश्वविद्यालय के कार्यों की समीक्षा करेंगी। कुलपति डॉ. बिजेंद्र सिंह ने इसे विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया है।
जागरण संवाददाता, बांदा। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 11 वेंदीक्षांत समारोह में आज राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल सुबह 10:30 मिनट पर यहां हेलीपैड पर उतरेंगी। उनका यहां पर दोपहर एक बजे तक कार्यक्रम है।
उनके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक व कुलपति अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मृदा वैज्ञानिक डा.चेरूकुमल्लीश्रीनिवास राव भी शामिल होंगे। दीक्षा समारोह में आज कृषि, उद्यान, वानिकी व सामाजिक विज्ञान महाविद्यालयों के 240 छात्र-छात्राओं को स्नातक, 87 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर व 15 पीएचडी शोधार्थी छात्रों, सात छात्राओं समेत 19 विद्यार्थियों को मेडल और बीएससी आनर्स कृषि के अंश सक्सेना को चांसलरगोल्डमेडल से नवाजा जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।