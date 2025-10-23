Language
    छठ पूजा की तैयारियां शुरू, केन नदी के घाट में सफाई के साथ लगेगी पुलिस की ड्यूटी

    By Balram Singh Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 09:53 PM (IST)

    छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। केन नदी के घाटों पर सफाई का काम चल रहा है ताकि श्रद्धालुओं को पूजा करने में सुविधा हो। सुरक्षा के मद्देनज़र घाटों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि शांति बनी रहे और लोग सुरक्षित रूप से पूजा कर सकें।

    जागरण संवाददाता, बांदा। छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। नगर पालिका प्रशासन केन नदी में घाटों समेत विभिन्न तालाबों किनारे साफ-सफाई के लिए कर्मचारियों को लगाया है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी केन नदी समेत कई सरोवरों में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ड्यूटी लगाई है।

    नगर में कई परिवार पूर्वाचल के रहते हैं। इधर कई वर्षों से यह परिवार यहां भी हर्षोल्लास के साथ छठ पूजा का पर्व मनाते हैं। शनिवार से शुरू होने वाले इस पर्व की तैयारियों को लेकर यह परिवार खरीदारी में जुटे हैं। वहीं नगर पालिका प्रशासन ने केन नदी, नवाब टैंक समेत कई प्रमुख तालाबों में घाटों के आसपास साफ-सफाई के निर्देश दिए हैं। सफाई कर्मचारियों की पांच टीमें केन नदी व नवाब टैंक समेत में प्रमुख तालाब व घाटों की गुरुवार को सफाई की।

    शुक्रवार को भी टीमें सुबह से साफ-सफाई करेगी। केन नदी में टीम मुख्य मार्ग से लेकर घाट तक की सफाई करेगी। उधर पुलिस प्रशासन ने भी छठ पूजा पर्व के चलते सुरक्षा की दृष्टि से घाटों में पुलिस की ड्यूटी लगाई है।

    अपर एसपी शिवराज ने बताया कि पर्व को लेकर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी रहेगी। गहरे पानी में जाने के लिए बैरिकैटिंग आदि की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं ईओ श्रीचंद्र चाैधरी ने बताया कि छठ पूूजा के लिए घाटों की सफाई के लिए सफाई कर्मचरियों की टीमें गठित की गई हैं।