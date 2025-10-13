हाईस्कूल और इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर, डाटा संशोधन की वेबसाइट खुली, ये है आखिरी डेट

जागरण संवाददाता, बांदा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के डाटा संशोधन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वेबसाइट को खोल दिया है। डीआइओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों के डाटा संशोधन के काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

यह भी चेताया है कि निर्धारित अवधि के बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी और कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षार्थियों के द्वारा फार्म भरने के समय भरे गए डाटा की त्रुटियों को दूर करने का मौका दिया है। जिससे कि परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिक्कत न उठानी पड़े।

प्रधानाचार्य के द्वारा परीक्षार्थी के विषय, वर्ग, छात्र का नाम, माता और पिता का नाम, वर्तनी, जेंडर, जाति फोटो तथा कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक को संशोधित किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य अपने पासवर्ड और लाग इन के जरिए यह परिवर्तन कर सकेंगे।