हाईस्कूल और इंटर के छात्रों के लिए बड़ी खबर, डाटा संशोधन की वेबसाइट खुली, ये है आखिरी डेट
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के छात्रों के डेटा में सुधार के लिए वेबसाइट खोल दी है। डीआईओएस ने प्रधानाचार्यों को समय पर डेटा सुधारने के निर्देश दिए हैं। छात्र अपने नाम, माता-पिता का नाम, विषय और अन्य जानकारियों में सुधार कर सकते हैं। सुधार के बाद सभी कागजात 31 अक्टूबर तक कार्यालय में जमा करने होंगे।
जागरण संवाददाता, बांदा। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के डाटा संशोधन के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वेबसाइट को खोल दिया है। डीआइओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर परीक्षार्थियों के डाटा संशोधन के काम को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी चेताया है कि निर्धारित अवधि के बाद वेबसाइट बंद हो जाएगी और कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने बोर्ड परीक्षार्थियों के द्वारा फार्म भरने के समय भरे गए डाटा की त्रुटियों को दूर करने का मौका दिया है। जिससे कि परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिक्कत न उठानी पड़े।
प्रधानाचार्य के द्वारा परीक्षार्थी के विषय, वर्ग, छात्र का नाम, माता और पिता का नाम, वर्तनी, जेंडर, जाति फोटो तथा कक्षा 11 के पंजीकरण में अंकित हाईस्कूल के त्रुटिपूर्ण अनुक्रमांक को संशोधित किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य अपने पासवर्ड और लाग इन के जरिए यह परिवर्तन कर सकेंगे।
डीआइओएस दिनेश कुमार ने बताया कि प्रधानाचार्य परिवर्तन करने के बाद उसकी हार्ड कापी के संग सारे प्रपत्र 31 अक्टूबर तक कार्यालय में जमा करेंगे। प्रधानाचार्य समस्या के निस्तारण के लिए अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, प्रयागराज के दूरभाष 9454457247, 0532-2223265 में सीधे संपर्क कर सकते हैं।
