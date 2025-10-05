Language
    बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही वर-वधू डाल सकेंगे जयमाला, योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए अब नई व्यवस्था लागू

    By balram singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 06:46 PM (IST)

    बांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब दुल्हा-दुल्हन बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही वरमाला पहनेंगे। समाज कल्याण विभाग ने फेस आईडी और बायोमेट्रिक सत्यापन की तैयारी शुरू कर दी है जिसके लिए 154 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने योजना के तहत धनराशि को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया।

    बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद वर-वधू डाल सकेंगे एक दूजे को जयमाला। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा । मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए शासन ने नई व्यवस्था शुरू की है। इसमें अब वर-वधू के बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही एक दूसरे को वरमाला पहना सकेंगे। इस बार के सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए समाज कल्याण विभाग ने फेस आइडी व बायोमेट्रिक सत्यापन की तैयारी शुरू की हैं।

    अब तक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 154 आवेदन मिले हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सरकार निर्धन कन्याओं के विवाह के लिए मिलने वाली 51 हजार रुपये की धनराशि को एक लाख रुपये किया है। जिसमें से 60 हजार बेटी के खाते में, 25 हजार रुपये का सामान व 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च किए जा रहे हैं।

    कब शुरू हुई नई व्यवस्था?

    यह व्यवस्था जुलाई माह से शुरू हुई है। इस बार नवंबर माह में नगर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाना है। जिसको लेकर तैयारी चल रही है। विभाग के पास अब तक ग्रामीण व शहरी मिलाकर कुल 154 आवेदन आए हैं।

    लेकिन इसमें होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए विभाग ने नियमों में बदलाव के तहत फेस आइडी व बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की है। जिसमें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में वर-वधू का बायोमेट्रिक सत्यापन किए जाने के बाद ही वर व वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे।

    दरअसल कई जिलों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में गड़बड़ियां सामने आईं, जिसमें पात्रों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। आवेदन करवाकर गलत तरीके से योजना का लाभ लिया गया। इसको रोकने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन कारगर सिद्ध होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन किए जा रहे हैं।

    मुख्यमंत्री विवाह योजना में इस बार वर-वधू का बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा। आवेदन किए जा रहे हैं। पात्रता के आधार पर ही योजना का लाभ मिले, इसके लिए यह व्यवस्था शुरू की गई है। अभिषेक अवस्थी, जिला समाज कल्याण अधिकारी