Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, कार के ओवरटेक करने पर खोया था नियंत्रण

    By Sujit Dixit Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:29 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना तब हुई जब एक कार बाइक को ओवरटेक किया, जिसके कारण बाइक सवार ने अपना नियंत्रण खो दिया और तेज गति से आ रहे ट्रक से टकरा गया। स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बांदा। पीछे से आई कार के ओवरटेक करने से अनियंत्रित बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के समय वह जहां हेलमेट नहीं लगाए था। सिर फट गया। वह अपने नाना की तेरहवीं में शामिल होकर ससुराल अतर्रा जा रहा था। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक समेत भागने में सफल रहा। पुलिस उसका पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तिंदवारी कस्बे के ग्राम परसौड़ा निवासी कामता वर्मा का 23 वर्षीय पुत्र अमर बुधवार शाम पलरा गावं नाना की तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने गया था। जहां से देरशाम वह बाइक पर अपनी ससुराल अतर्रा के भरोसा पुरवा पत्नी रीता को लेने जा रहा था।

    वह जैसे ही चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव मेडिकल स्टोर के पास पहुंचा। पीछे से आई कार ने ओवरटेक किया तो बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। ग्रामीणों ने उसे सड़क पर तड़पते देखा तो डायल 112 को सूचना दी।

    पुलिस उसे अपने वाहन से ट्रामा सेंटर ले गई। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों से जानकारी होने पर बिलखते स्वजन अस्पताल पहुंचे।

    मामा शेखन ने बताया कि पिछले वर्ष 19 जनवरी की उसकी शादी हुई थी। कोई संतान नहीं हैं। पत्नी रीता समेत अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। वह चार भाइयों में घर का बड़ा बेटा था।

    चिल्ला थाना निरीक्षक अनूप दुबे ने बताया कि दिवंगत हुए युवक के स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिसके आधार पर दुर्घटना करने वाले चालक के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

    घर का था कमाऊ पूत, दीपावली में खरीदी थी बाइक

    ट्रक से जिस बाइक के टकराने में युवक अमर की मौत हुई है। उसे अमर ने इसी वर्ष दीपावली में खरीदी थी। जमीन न होने से वह अहमदाबाद में मजदूरी करता था। जहां से डेढ़ माह पहले वह घर आया था। पिता भी उसके मजदूरी करते हैं। घर खर्च चलाने में कमाऊ पूत अमर पिता की मदद करता था।