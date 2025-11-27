तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, कार के ओवरटेक करने पर खोया था नियंत्रण

जागरण संवाददाता, बांदा। पीछे से आई कार के ओवरटेक करने से अनियंत्रित बाइक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे के समय वह जहां हेलमेट नहीं लगाए था। सिर फट गया। वह अपने नाना की तेरहवीं में शामिल होकर ससुराल अतर्रा जा रहा था। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक समेत भागने में सफल रहा। पुलिस उसका पता लगाने का प्रयास कर रही है।

तिंदवारी कस्बे के ग्राम परसौड़ा निवासी कामता वर्मा का 23 वर्षीय पुत्र अमर बुधवार शाम पलरा गावं नाना की तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने गया था। जहां से देरशाम वह बाइक पर अपनी ससुराल अतर्रा के भरोसा पुरवा पत्नी रीता को लेने जा रहा था।

वह जैसे ही चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव मेडिकल स्टोर के पास पहुंचा। पीछे से आई कार ने ओवरटेक किया तो बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। ग्रामीणों ने उसे सड़क पर तड़पते देखा तो डायल 112 को सूचना दी।