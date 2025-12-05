लड़की पैसे मांगती... ब्लैकमेल करती थी, परेशान होकर युवक ने की सुसाइड; कनपटी पर मारी गोली
बांदा में एक बाइक मिस्त्री, भूपेंद्र सोनी ने ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के अनुसार, मध्य प्रदेश की एक युवती उसे ब्लैकमेल कर रही ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। महिला मित्र के रुपये मांगकर ब्लैकमेल करने से परेशान बाइक मिस्त्री ने अपने घर की ऊपरी मंजिल के कमरे में पिस्टल से कनपटी में गोली मारकर जान दे दी। पत्नी ने आरोप लगाया कि घटना से कुछ देर पहले युवती ने पति से रुपये की मांग की थी। दोनों के बीच फोन में कहासुनी हुई थी।
इसके बाद पति ने आत्मघाती कदम उठा लिया। हालांकि कमरे में मौजूद होने से उसने पति के हाथ से पिस्टल छीनने का प्रयास किया था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सकी। पुलिस ने पिस्टल घटनास्थल से बरामद करते हुए साक्ष्य संकलित किए हैं। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है।
तुलसी बिहार कालोनी कालूकुआं मुहल्ला निवासी रामसेवक सोनी का 40 वर्षीय पुत्र भूपेंद्र सोनी उर्फ बच्चा घर से कुछ दूरी पर बाइक रिपेयरिंग की दुकान करता था। गुरुवार रात करीब नौ बजे उसने घर की ऊपरी मंजिल में बने कमरे में पत्नी पूनम व दो मासूम बेटे 11 वर्षीय शुभ व सात वर्षीय ओजस के सामने पिस्टल से कनपटी के दाहिनी तरफ गोली मार ली।
इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। पत्नी ने चीखते हुए अन्य स्वजन को भागकर मामले की जानकारी दी। स्वजन जीवित होने की आशंका में तुरंत पड़ोसियों की मदद से ई-रिक्शे से उसे ट्रामा सेंटर ले गए। जहां चिकित्सकों ने मौत होने की पुष्टि की।
सहायक पुलिस अधीक्षक मेविस टाक व कोतवाली निरीक्षक बलराम सिंह ने घटनास्थल की जांच की। फोरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य संकलित किए है। पत्नी ने बताया कि उसके पति भूपेंद्र की करीब सवा साल से मध्यप्रदेश के जिला पन्ना के एक मुहल्ले की 30 वर्षीय मुस्लिम युवती से प्रेम-प्रसंग थे। जिसके चलते पति उसके यहां जाते थे। फोन पर भी उनकी अक्सर बात होती थी।
मना करने पर पति घर में झगड़ा करते थे। इसके साथ ही मारपीट तक करते थे। आरोप लगाया कि युवती उसके पति को ब्लैकमेल करके लाखों रुपये ले चुकी है। अक्सर रुपये के लिए उसका पति के पास फोन आता था। घटना से कुछ देर पहले भी युवती का फोन पति के पास आया था, जिसमें पति कह रहे थे कि वह अब रुपये नहीं देंगे।
इसी बात को लेकर दोनों के बीच फोन में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद नशे में पति ने यह कदम उठा लिया। वह तीन भाइयों में छोटा था। सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी बिंदुओं की पड़ताल की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
