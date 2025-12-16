विदेशों में धूम मचा रहे बांदा के बने अलसी व बाजरे के लड्डू
बांदा में बने अलसी और बाजरे के लड्डू विदेशों में खूब पसंद किए जा रहे हैं। ये पौष्टिक लड्डू न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बांदा। जिले में महिला समूहों के जरिए तैयार हो रहे उत्पाद अब देश दुनिया में धूप मचा रहे हैं। बीते माह नोएडा के ट्रेड शो में 30 क्विंटल मिलेट्स के उत्पाद बिकने के बाद अब विदेशों से लड्डुओं के आर्डर मिल रहे हैं।
हालही में एक क्विंटल अलसी व बाजरे के बने लड्डुओं को दुबई भेजा गया है। 25 दिसंबर को पांच क्विंटल लड्डुओं के और आर्डर लगे हुए हैं। इन उत्पादों को तैयार करने में लगी महिलाएं उड़ाने भर रही हैं।
शहर के आवास विकास में संचालित महिला समूह के जरिए महिलाओं को सहारा देने वाली अर्चना शुक्ला की पहचान अब श्रीअन्न के उत्पाद इंटरनेशनल स्तर पर बन गई है। शहर की अर्चना शुक्ला मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इसके उत्पाद तैयार करवा कर बाजार में बेचतीं हैँ।
सैकड़ों महिलाओं को रोजगार तो मिल रहा है। उन्होंने एक जिला एक उत्पाद के तहत इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रतिभाग किया। विभिन्न देशों के मेहमानों ने 30 से 35 क्विंटल मिलेट्स के उत्पादों में बाजरा, ज्वार, अलसी, अंजीर, पिंडखजूर के लड्डू व प्रोटीन बाइट, जीरा बिस्किट, रागी व ज्वार के नूडल्स और सेजवान की चटनी, सिलबट्टे की पिसी बुकनू, अदरख की बर्फी समेत 35 प्रकार के व्यजंन करीब तीन से साढ़े तीन लाख रुपये के बिके हैं।
सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न देशों के मेहमानों ने अपने यहां के लिए मिलेट्स प्रोडक्ट की बुकिंग करवाई है। अर्चना शुक्ला को हर माह नए नए आर्डर मिल रहे हैं। वह अलसी के बने एक क्विंटल लड्डू दुबई भेज चुकी है। अब पांच क्विंटल लड्डुओं के आर्डर को पूरा करने के लिए वह अलसी व बाजरे के लड्डू तैयार करवा रही हैं।
