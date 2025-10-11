बांदा में ससुर और ननद ने महिला को पीटा, आग लगाकर पति को फंसाने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, बांदा। महिला अपनी ससुर की हरकतों से परेशान है। आप बीती में पीड़िता ने अपना दुखड़ा सुनाया। बताया कि ससुर उस पर बुरी नियत रखता है। विरोध करने पर ननद व पांच अन्य युवकों को बुलाकर उसको पिटवाया है। आग लगाने की धमकी देते हुए पति को फसवाने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी 45 वर्षीय महिला अपने ससुर के मकान में रहती है। उसने एसपी कार्यालय में दिए शिकायती पत्र में बताया कि ससुर बुरी नियत रखता है। उनकी बात न मानने पर वह ननद को फोन कर बुला लेते हैं। जिससे ननद आकर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज करते हुए घर से निकालने की धमकी देती है।