बांदा में ससुर और ननद ने महिला को पीटा, आग लगाकर पति को फंसाने की दी धमकी
बांदा में एक महिला ने अपने ससुर और ननद पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते उसके साथ मारपीट की गई और उसे आग लगाकर पति को फंसाने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, बांदा। महिला अपनी ससुर की हरकतों से परेशान है। आप बीती में पीड़िता ने अपना दुखड़ा सुनाया। बताया कि ससुर उस पर बुरी नियत रखता है। विरोध करने पर ननद व पांच अन्य युवकों को बुलाकर उसको पिटवाया है। आग लगाने की धमकी देते हुए पति को फसवाने की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ला निवासी 45 वर्षीय महिला अपने ससुर के मकान में रहती है। उसने एसपी कार्यालय में दिए शिकायती पत्र में बताया कि ससुर बुरी नियत रखता है। उनकी बात न मानने पर वह ननद को फोन कर बुला लेते हैं। जिससे ननद आकर उसके साथ मारपीट व गाली-गलौज करते हुए घर से निकालने की धमकी देती है।
जमीन पर लिटाकर पीटा
गुरुवार को भी ससुर ने ननद को बुलाया। जिसमें ससुर, ननद व उनके साथ आए पांच युवकों ने उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह डंडों से पीटा है।
पिटाई से उसके शरीर में जहां चोटें आई हैं। वहीं वह धमकियों से डरी सहमी है। आरोपितों के विरुद्ध रिपोर्ट पंजीकृत कराकर कार्रवाई की जाए। कोतवाली निरीक्षक बलराम सिंह ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।