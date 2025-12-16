Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: नो मैपिंग में शामिल पौने दो लाख से अधिक मतदाताओं को जारी होगा नोटिस

    By Balram Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    बांदा में, गणना प्रपत्रों की अपलोडिंग के बाद, वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है। 13,49,521 मतदाताओं में से 11,76,9990 के प्रपत्र डिजिटा ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बांदा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) जारी है। इस महाअभियान को लेकर अब गणना प्रपत्रों के अपलोड़िंग के बाद अब वर्ष 2003 की सूची से मैपिंग (मिलान) की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिन मतदाताओं की मैपिंग नहीं होगी, निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें नोटिस भेजने की प्रक्रिया होगी। जिसको लेकर अब युद्धस्तर पर मैपिंग का काम चल रहा है। जिले के 13,49,521 मतदाताओं में से 11,76,9990 मतदाताओं के गणना प्रपत्र डिजिटाइज्ड यानी अपलोड कर दिए गये। वहीं अब तक 1,72,542 ऐसे मतदाता हैं जिनके गणना प्रपत्र शामिल नहीं हो सके। यानी इनमें मृतक, अनुपस्थित व शिफ्टेड मतदाता शामिल हैं।

    जिले भर के 1395 मतदेय स्थलों पर एसआइआर-2026 की सबसे अहम चरण पूरा हो गया। जिसमें मतदाताओं को गणना प्रपत्रों को डिजिटाइज्ड करने के बाद अब मैपिंग पर पूरा ध्यान लगा दिया गया है। खासकर उन महिला मतदाताओं की मैपिंग होगी जाे शादी होकर अपने ससुराल आई हैं।

    इसमें इन मतदाताओं को 2003 की मतदाता सूची अनुसार अपना या अपने माता-पिता के बारे में सही जानकारी यानी वहां का विधान सभा क्षेत्र, क्रंमाक व भाग संख्या की डिटेल देनी होगी। यदि यह डिटेल नहीं दिया गया तो सूचना विभाग ऐसे मतदाताओं को भी नोटिस भेजेगा। फिलहाल जिले भर में मैपिंग का काम तेजी के साथ चल रहा है।

    आसान नहीं रहा 2003 की मतदाता सूची से मैपिंग

    शहरी क्षेत्र में बहुतायत मतदाताओं को पता ही नहीं कि 2003 में किस बूथ पर वोट दिए थे। अगर किसी के माता-पिता जिंदा हैं तो उनके मतदाता कार्ड से ईपिक नंबर, बूथ आदि की संख्या गणना प्रपत्र पर भर दिए वरना उस कालम को ही छोड़ दिया है।

    अब उसकी मैपिंग जब बीएलओ, गणना सहायक समेत इस कार्य में जुटे अन्य अधिकारी कर रहे हैं तो कुछ भी डिटेल हाथ नहीं लग रहा है। यह समस्या सिर्फ शहर में ही नहीं गांवों में भी बहुत ज्यादा है। गांव में 2003 के बाद यानी शादी के बाद आई बहू के पिता व माता आदि के बारे में जिक्र किए बिना ही गणना प्रपत्र लोगों ने भर दिया है। अब यह सब नो मैपिंग सूची में है।

    विधानसभा मतदाता मैप्ड वोटर प्रतिशत अनमैप्ड वोटर प्रतिशत
    तिंदवारी 3,26,823 2,97,119 90.91 29679 9.08
    बबेरू 3,47,882 3,02,074 86.83 45813 13.17
    नरैनी 3,55,452 3,08,733 86.86 46713 13.14
    सदर 3,19,364 2,69,030 84.24 50337 15.76
    कुल योग 13,49,521 11,76,956 87.21 172542 12.79

     

     