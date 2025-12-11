Language
    Banda News: भतीजे की मौत का गम नहीं सह सका चाचा, फांसी लगाकर दे दी जान

    By Sujit Dixit Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के बांदा में एक चाचा ने भतीजे की मौत का गम सहन न कर पाने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्वजन ने बताया कि छह दिन पहले उसके भतीजे की ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। युवक ने मकान के ऊपरी मंजिल में बने अपने कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। स्वजन ने बताया कि छह दिन पहले उसके भतीजे की मौत हो गई थी। जिसके गम में उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    देहात कोतवाली के ग्राम जारी निवासी रामबरन के 22 वर्षीय पुत्र विमल ने मंगलवार रात फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार सुबह उसकी बहन खुशबू धुलने के लिए पानी का डिब्बा ले गई तो उसे भाई का शव छप्पर की धन्नी से लटका मिला।

    पिता समेत अन्य स्वजन ने बताया कि वह भूमिहीन है। वह मजदूरी करता था। उसके मासूम भतीजे न्यांश की बीमारी से मौत हो गई थी। इससे वह सदमे में रहता था। इसी के चलते उसने यह कदम उठाया है।

    इसके अलावा उसे किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं थी। वह चार भाइयों व तीन बहनों में दूसरे नंबर का था। मां समेत अन्य स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। देहात कोतवाली प्रभारी चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

