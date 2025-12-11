Banda News: भतीजे की मौत का गम नहीं सह सका चाचा, फांसी लगाकर दे दी जान

जागरण संवाददाता, बांदा। युवक ने मकान के ऊपरी मंजिल में बने अपने कमरे में रस्सी से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। स्वजन ने बताया कि छह दिन पहले उसके भतीजे की मौत हो गई थी। जिसके गम में उसने आत्मघाती कदम उठाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

देहात कोतवाली के ग्राम जारी निवासी रामबरन के 22 वर्षीय पुत्र विमल ने मंगलवार रात फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार सुबह उसकी बहन खुशबू धुलने के लिए पानी का डिब्बा ले गई तो उसे भाई का शव छप्पर की धन्नी से लटका मिला।