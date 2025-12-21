Language
    बांदा-टांडा हाईवे पर जीजा-साली की मौत, तेज रफ्तार ट्रक की बाइक में टक्कर से हुआ हादसा

    By Sujit Dixit Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    बांदा-टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक की टक्कर से जीजा-साली की मौत हो गई। यह हादसा तिंदवारी कस्बे के पास हुआ, जब बाइक सवार पेट्रोल पंप पर मुड़ रहे थे ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। बहन की ससुराल से जीजा के साथ बाइक पर घर जाते समय बांदा-टांडा
    राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीछे से आए ओवरटेक कर रहे ट्रक की टक्कर लग गई। हादसे में बाइक सवार जीजा-साली की मौत हो गई।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पेट्रोल भराने के लिए बाइक सवार के मुड़ने पर हादसा हुआ है। जोरदार टक्कर लगने से जहां बाइक उछल कर दूर गिरी है वहीं उसका हेलमेट भी छिटक गया। दुर्घटना करने वाला चालक थाने से 200 मीटर पहले ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस उसका पता लगाने का प्रयास कर रही है।

    बिसंडा कस्बा के दुरईमाफी भोला का पुरवा निवासी हरीप्रसाद की 18 वर्षीय पुत्री शांती 15 दिसंबर को सिमौनी धाम का मेला देखने के लिए अपनी बहन रीनू की ससुराल भुजरख गांव गई थी। जहां से रविवार दोपहर वह जीजा विजयकरन के छोटे भाई 19 वर्षीय रोहित के साथ बाइक पर अपने घर जा रही थी।

    वह जैसे ही भुजरखगांव से छह किलोमीटर आगे तिंदवारी कस्बे के पेट्रोल पंप में मुड़ने लगे। तभी पीछे से आए ओवरटेक कर रहे तेज रफ्तार ट्रक की उन्हें टक्कर लग गई। जोरदार टक्कर में बाइक सवार जीजा-साली उछल कर दूर गिरे। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेने के साथ घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिंदवारी में भर्ती कराया। जहां से चिकित्सकों ने दोनों को हालत नाजुक देखकर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। स्वजन के जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में पहले शांती की मौत हो गई। बाद में जिला अस्पताल में उपचार के दौरान जीजा ने भी दम तोड़ दिया।

    तिंदवारी थाना प्रभारी दीपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।