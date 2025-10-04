पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदे से लटककर दी जान, पुलिस पहले भी करवा चुकी थी दोनों का समझौता

बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र के सैमरी गांव में बुद्धविलास नामक एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़े के बाद जामुन के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस चौकी प्रभारी रोशनी सेंगर ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार झगड़े हुए थे और बुद्धविलास पहले भी आत्महत्या की धमकी देता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, बांदा । घरेलू बातों को लेकर पत्नी से विवाद होने में युवक ने बगिया में लगे जामुन के पेड़ से गमछे का अपने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की है। तिंदवारी थाना के सैमरी गांव निवासी भोला के 38 वर्षीय पुत्र बुद्वविलास का शनिवार सुबह 11 बजे किसी बात को लेकर पत्नी उमा से विवाद दो गया। इससे नाराज होकर बुद्वविलास घर से बाहर चला गया। करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित बगीचे में लगे जामुन के पेड़ से उसने फंदा लगा लिया।

लोगों ने दी पुलिस को जानकारी काफी देर बाद जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो शव फंदे से लटकता मिला। ग्रामीणों ने तुरंत स्वजन व पुलिस को घटना की जानकारी दी। इससे बिलखते हुए स्वजन मौके पर पहुंचे। स्वजन ने बताया कि उसके दो पुत्र व चार पुत्रियां हैं। पिता के पास कुल डेढ़ बीघा पट्टे की जमीन है।

वह तीन भाइयों में छोटा था। इससे मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। पुलिस चौकी कुरसेजा प्रभारी रोशनी सेंगर ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। कई बार चौकी में समझौता भी कराया गया।