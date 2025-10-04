Language
    पत्नी से विवाद के बाद युवक ने फंदे से लटककर दी जान, पुलिस पहले भी करवा चुकी थी दोनों का समझौता

    By sujit dixit Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:21 PM (IST)

    बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र के सैमरी गांव में बुद्धविलास नामक एक व्यक्ति ने पत्नी से झगड़े के बाद जामुन के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस चौकी प्रभारी रोशनी सेंगर ने बताया कि पति-पत्नी के बीच पहले भी कई बार झगड़े हुए थे और बुद्धविलास पहले भी आत्महत्या की धमकी देता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पत्नी से विवाद होने में युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा । घरेलू बातों को लेकर पत्नी से विवाद होने में युवक ने बगिया में लगे जामुन के पेड़ से गमछे का अपने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की है।

    तिंदवारी थाना के सैमरी गांव निवासी भोला के 38 वर्षीय पुत्र बुद्वविलास का शनिवार सुबह 11 बजे किसी बात को लेकर पत्नी उमा से विवाद दो गया। इससे नाराज होकर बुद्वविलास घर से बाहर चला गया। करीब 50 मीटर की दूरी पर स्थित बगीचे में लगे जामुन के पेड़ से उसने फंदा लगा लिया।

    लोगों ने दी पुलिस को जानकारी

    काफी देर बाद जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो शव फंदे से लटकता मिला। ग्रामीणों ने तुरंत स्वजन व पुलिस को घटना की जानकारी दी। इससे बिलखते हुए स्वजन मौके पर पहुंचे। स्वजन ने बताया कि उसके दो पुत्र व चार पुत्रियां हैं। पिता के पास कुल डेढ़ बीघा पट्टे की जमीन है।

    वह तीन भाइयों में छोटा था। इससे मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था। पुलिस चौकी कुरसेजा प्रभारी रोशनी सेंगर ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। कई बार चौकी में समझौता भी कराया गया।

    वह अक्सर आत्महत्या करने की धमकी देता रहता था। शनिवार को भी पति पत्नी में विवाद होना बताया गया है। इसी के चलते उसने आत्मघाती कदम उठाया है।