बांदा में अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री में छापेमारी कर पुलिस ने दो को पकड़ा, बारूद व पटाखे बरामद

बांदा के गुरेह गांव में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे बरामद किए गए। दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपावली को लेकर अवैध पटाखा भंडारण और निर्माण पर पुलिस की कड़ी नजर है।

