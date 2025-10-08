बांदा में अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री में छापेमारी कर पुलिस ने दो को पकड़ा, बारूद व पटाखे बरामद
बांदा के गुरेह गांव में पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा। भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे बरामद किए गए। दो संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ जारी है। सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपावली को लेकर अवैध पटाखा भंडारण और निर्माण पर पुलिस की कड़ी नजर है।
जागरण संवाददाता, बांदा। देहात कोतवाली के ग्राम गुरेह के एक कच्चे मकान में निरीक्षक चंद्रप्रकाश तिवारी ने मंगलवार देर रात छापेमारी की। जहां अवैध पटाखों का निर्माण होते पाया गया।भारी मात्रा में निर्मित व अर्ध निर्मित पटाखे व बारूद बरामद किया गया है।
पुलिस ने संदिग्ध दो आरोपितों को हिरासत में लिया है। जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। सहायक पुलिस अधीक्षक मोविस टाक ने बताया कि जांच के तथ्यों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।
कितना माल पकड़ा गया है उसकी माप व तौल कराई जा रही है। दीपावली पर्व को लेकर जिले में अवैध पटाखा भंडारण व निर्माण को लेकर नजर रखी जा रही है। जहां भी ऐसा होते पाया जाएगा। आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
