बांदा में दीपावली से पहले अवैध पटाखा फैक्ट्री का पर्दाफाश, सवा दो क्विंटल बारूद व पटाखे बरामद

जागरण संवाददाता, बांदा। दीपावली पर्व को लेकर खेत में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में पुलिस ने छापेमारी कर दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मौके से दो क्विंटल 30 किलो व 300 ग्राम बारूद व निर्मित व अर्ध निर्मित पटाखे बरामद किए।

जिसमें गंधक, कोयला, वरेठा समेत 14 तरह के बारूद व रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक व उपकरण शामिल हैं। पकड़े गए आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा लिखकर पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई की है। बारूद आरोपित कहां से लाते थे। उनका आपराधिक इतिहास क्या है पुलिस जांच कर रही है।

सुरक्षित, एवं दुर्घटना रहित दीपावली का पर्व संपन्न कराने के लिए डीआइजी राजेश एस के निर्देश पर चारों जनपदों की पुलिस अवैध पटाखा निर्माण व बिक्री पर पैनी नजर रख रही है। इसमें बांदा एसपी पलाश बंसल के नेतृत्व में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

कोतवाली देहात की पुलिस टीम को मंगलवार रात गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली थी कि ग्राम गुरेह में एक खेत में बने कमरे में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा है । जिसमें कोतवाली देहात प्रभारी चंद्रप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी कर अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया।

जहां से अवैध रूप से पटाखे का निर्माण कर रहे आरोपित अवधेश वर्मा ग्राम हस्तम बिसंडा व मोनू सेन निवासी ग्राम खुरहंड गिरवां को गिरफ्तार कर लिया। मौके से भारी मात्रा में निर्मित एवं अर्धनिर्मित पटाखे, बारूद, विस्फोटक रासायनिक पदार्थ, खाली डिब्बे, पैकिंग सामग्री, रैपर, कागज, पटाखे बनाने के उपकरण एवं निर्माण में इस्तेमाल आदि सामग्री बरामद की ।

एएसपी शिवराज ने बताया कि पूछताछ में आरोपितों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। सहायक पुलिस अधीक्षक एवं सीओ सिटी मेविस टाक ने अवैध पटाखा फैक्ट्री की जांच की। उन्होंने बताया कि दीपावली के पूर्व बाजार में अवैध रूप से पटाखों की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस मामले में गहनता से जांच कर रही है। पकड़े गए आरोपित पटाखा बनाने की अवैध सामग्री कहां से लाते थे। इस नेटवर्क के अन्य सदस्य कौन-कौन हैं मामले की जांच की जा रही है।

इस तरह बरामद हुआ अवैध पटाखा व बारूद 46.3 किलोग्राम बड़ा रैपर लाइट

3.4 किलोग्राम छोटा रैपर लाइट

58 किलोग्राम अर्ध निर्मित लाइट (बारूद भरा )

50 किलोग्राम पूर्ण निर्मित लाइट (बारूद भरा )

2.6 किलोग्राम निर्मित पटाखे

21.4 किलोग्राम बारूद पाउडर

18.7 किलोग्राम सफेद पाउडर

4.8 किलोग्राम गंधक पाउडर

4.3 किलोग्राम कोयला पाउडर

14.1 किलोग्राम सफेद पाउडर (वरेठा )

3.9 किलोग्राम काला पाउडर विस्फोटक

2.7 किलोग्राम काला गहरा पाउडर

01 किलो अवरी रंग गुलाबी

1.3 किलोग्राम स्लेटी रंग पाउडर गिरफ्तारी करने वाली टीम में यह रहे शामिल अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्री को पकड़ने में देहात कोतवाली प्रभारी के अलावा एसआइ शिववीर सिंह, हेड कांस्टेबल अभय कुमार, कांस्टेबल अरविंद कुमार, कांटेबल अंकेश कुमार शामिल रहे।

पहले भी हो चुकी कार्रवाई जिले में अवैध पटाखा भंडारण को पुलिस पहले भी पकड़ चुकी है। जिसमें जिला पंचायत की दुकानों में चार वर्ष पहले भारी मात्रा में अवैध भंडारण बरामद हुआ था। पुलिस ने बरामद पटाखों को बाद में नष्ट कराया था। इस बार भी पुलिस बरामद पटाखों व बारूद को नष्ट कराने के साथ इसके नमूनों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला जांच के लिए भेजने की तैयारी कर रही है।