    दीवार को लेकर हुआ विवाद, बहू ने मायकेवालों को बुलाकर सास-देवरानी को डंडों से पिटवाया

    By sujit dixit Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:26 PM (IST)

    बांदा जिले के जसपुरा थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद में बड़ी बहू ने मायके से लोगों को बुलाकर सास और छोटी बहू पर हमला करवा दिया। मिट्टी की छपाई के दौरान शुरू हुए झगड़े में सास गंभीर रूप से घायल हो गई और उस पर जेवर लूटने का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सास-बहू को लाठियों से पीटकर किया लहूलुहान। जागरण

    जागरण संवाददाता, बांदा । दीवार में मिट़्टी की छपाई करते समय पारिवारिक विवाद हो गया। बड़ी बहू ने मायके से बाइक सवार आधा दर्जन लोगों को बुलाकर सास और उसकी छोटी बहू को लाठियों से पिटवाकर घायल कर दिया। लहूलुहान सास ने हमलावरों पर जेवर व मोबाइल छीनकर ले जाने का आरोप लगाया। थाने में शिकायत करने पर आरोपितों ने सिर्फ मोबाइल वापस किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जसपुरा थाना के ग्राम नरजिता निवासी चौधरी की 60 वर्षीय पत्नी सिया दुलारी व उसकी छोटी बहू 35 वर्षीय मेरी पत्नी जय किशोर दोपहर में अपने घर की दीवारों में मिट्टी छाप रही थीं। तभी सिया दुलारी की बड़ी बहू सोमवती पत्नी राजकिशोर ने विवाद किया। अपने मायके ग्राम गुलौली से उसने अपने भाई एवं परिवार की महिलाओं सहित अन्य लोगों को बुला लिया। जिसमें चार बाइकों पर सवार होकर पहुंचे बाइक सवारों ने सास व उसकी छोटी बहू की पिटाई कर दी।

    अचेत अवस्था में पड़ी रही

    लाठी- डंडों से पीटने में सास सिया दुलारी लहूलुहान हो गई। जिससे वह अचेत अवस्था में पड़ी रही। सिया दुलारी का आरोप है कि हमलावरों ने सोने की चेन एवं उसकी छोटी बहू मेरी का सोने का मंगलसूत्र,पायल, पर्स और मोबाइल भी छीन लिया। पीड़ित सास ने थाने में मामले की शिकायत की। स्वजन ने उसे उपचार के लिए 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुरा में भर्ती कराया।

    जहां से हालत गंभीर होने पर डाक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जसपुरा थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि घायल महिला की ओर से अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा लिखा जाएगा। मामले की जांच की जा रही है।