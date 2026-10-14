बांदा में दीपावली की तैयारी के बीच हादसा, मिट्टी का टीला ढहने दो मासूम सगी बहनें दबीं, एक की मौत दूसरी घायल

संवाद सहयोगी, पैलानी(बांदा)। दशहरा व दीपावली पर्व नजदीक होने से घर से 200 मीटर दूर गांव बाहर कगार से मिट्टी खोदने गईं चार बच्चियों के ऊपर टीला ढह गया। जिसमें एक बच्ची की दबकर मौत हो गई। उसकी बड़ी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। दो अन्य को मामूली चोटें आईं।

गंभीर घायल बच्ची को एंबुलेंस से सीएचसी जसपुरा में भर्ती कराया गया। पास रखीं देवी प्रतिमा के पंडाल के में उपस्थित ग्रामीणों ने रेस्क्यू शुरू किया। इसमें पौन घंटे की मशक्कत के बाद बच्ची का शव निकाला गया। बाद में ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। इससे पुलिस ने रात में घटनास्थल की जांच की।

पैलानी थाना के ग्राम अमलोर में बुधवार शाम शिवशंकर की आठ वर्षीय पुत्री प्रांशी अपनी सगी बहन 12 वर्षीय प्रिया व पड़ोस की दो अन्य बच्चियों के साथ घर की लिपाई पुताई के लिए गांव बाहर कगार से मिट्टी खोदने गई थीं। जहां मिट्टी खोदते समय एक बड़ा टीला बच्चियों के ऊपर ढह गया।