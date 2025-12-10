Language
    Banda News: नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों के साथ 15 लाख की ठगी, पैसे वापस मांगने पर मिली जान से मारने की धमकी

    By Vimal Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:40 PM (IST)

    बांदा में नौकरी दिलाने के नाम पर दो युवकों से 15 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पैसे वापस मांगने पर युवकों को जान से मारने की धमकी दी गई। पुल ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, बांदा। नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों से 15 लाख रुपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ितों की तहरीर पर थाना मटौंध पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

    शहर के जवाहर नगर निवासी जितेंद्र कुमार पुत्र रमेश व उसके साथी हीरू पुत्र राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि फरवरी 2025 में उनकी मुलाकात मटौंध के विनोद कुमार से हुई थी।

    विनोद ने स्वयं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ा प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए बांदा व चित्रकूट के इंटर कॉलेजों में बाबू के दो पद खाली होने की बात कही। इसी विश्वास पर दोनों ने 15 लाख रुपये की बड़ी रकम उसके बताए खातों में ट्रांसफर कर दी।

    पीड़ितों के अनुसार, विनोद कुमार ने सितंबर माह में दोनों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे और कहा कि वे राजकीय इंटर कॉलेज बांदा व राजकीय इंटर कॉलेज चित्रकूट में जाकर ज्वाइन कर लें।

    लेकिन जब दोनों कॉलेजों में पता किया गया तो यह राजफाश हुआ कि ऐसी कोई नियुक्ति निकली ही नहीं थी और न ही कोई पद खाली था। नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी पाए गए। पैसे वापस मांगने पर विनोद कुमार कथित रूप से गाली-गलौज करने लगा और जान से मारने की धमकियां देने लगा।

    ठगी की गई रकम विभिन्न खातों में जमा कराई गई। जिसमें आरोपित का खुद का खाता 11 लाख, उसके पिता के खाते में 1.50 लाख, सूरज भान यादव को 1 लाख, विक्रम कश्यप को 1 लाख और मोहम्मद अख्तर के खाते में 50 हजार रुपये भेजे गए।

    थाना मटौंध प्रभारी निरीक्षक संदीप कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ितों की तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी एवं संगठित ठगी से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।